150 pacientes renales de Cojedes podrían morir por falta de diálisis

ALEXANDER OLVERA

RUBÉN DARÍO YÉPEZ

San Carlos– Pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica protestaron a las afueras del Centro Nefrológico Cojedes la mañana de este lunes, en espera de respuestas por parte del Gobierno regional que aún sigue sin prestarle la debida atención a este delicado caso. Aseguran que solo cuentan con capilares hasta hoy martes, lo que pone en riesgo la vida de más de 150 personas que dependen de una diálisis para sobrevivir.

Zunayra Piñero, quien es paciente renal del Centro Nefrológico Cojedes, dijo que continúan sin diálisis. Expresó que gracias a la protesta que realizaron el pasado viernes 2 de febrero, en los que tomaron las calles, les realizaron el procedimiento ese día y el sábado.

Asimismo, indicó que los dializadores que les llevaron son de bajo flujo y los que necesitan son de alto flujo, por lo que no se realizan el procedimiento de la forma correcta. Piñero explicó que con estos dializadores se quedan con todos los desechos en el organismo, pues solo se elimina el líquido.

“Nosotros no sabemos lo que va a pasar el miércoles con nuestra diálisis, porque los dializadores prometidos no han llegado al país. Nosotros no podemos seguir en esta espera, somos pacientes en estado de salud que llega a ser delicado si no se trata a tiempo”, puntualizó Piñero.

Argumentó que el Seguro Social no les envía los suplementos vitamínicos que les son necesarios para su alimentación. “Nosotros le planteamos esto a la directora de Salud, Yenni Cepeda, y nos dijo que la solución era buscar una parcela para criar gallinas, recoger los huevos para la proteína, eso no es una respuesta para nosotros porque aquí hay muchas personas con problemas de nutrición”.

En el mismo orden de ideas, María Sosa, quien padece de insuficiencia renal, manifestó que ellos exigen su derecho amparados en la Constitución. “Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser otros. Si nosotros no reclamamos nuestros derechos, nos morimos porque no podemos esperar. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestras vidas, vamos a morir con las botas puestas”.

Yosmari González, paciente, agregó que no solo tienen problemas con los capilares, sino que deben estar en busca y compra de las soluciones, las gasas y los macrogoteros. “Esto es algo que es fuerte para nuestros bolsillos, nosotros ganamos muy poco dinero, el sueldo no nos alcanza para todo lo que debemos comprar”.

Hasta la fecha, se conoció que solo tienen dializadores hasta el martes y el Gobierno regional no les ha dado respuestas a sus reclamos, lo que pone el riesgo de vida de más de 150 personas afectadas por esta problemática.

Finalmente, hacen un llamado a los ministerios e instituciones pertinentes a que tomen cartas en el asunto para solventar esta situación que perjudica ineludiblemente los pacientes renales de la región.