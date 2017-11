18 familias en La Sierra sin recibir bolsas Clap

Alexander Olvera

San Carlos.- Vecinos de las comunidades de la parroquia Juan Ángel Bravo, en La Sierra, San Carlos, denunciaron que a los residentes de las comunidades no se les hizo la venta de bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) correspondiente al pasado 28 de octubre. Aseguran que esto es un “capricho” de los que dirigen el Clap en la zona encabezada por Minerva Natera y los jefes de calles.

Luisa Ortega, una de las denunciantes, dijo que los sectores afectados son La Sierra Pueblo Arriba y Abajo, así como Berreblén. Mencionó que alrededor de 18 familias fueron afectadas. Agregó que los jefes de calles les informaron que era una orden de la gobernadora, Margaud Godoy, “eso no es cierto porque la gobernadora ha ratificado que todas las personas tienen derecho a recibir la bolsa de comida”.

Ortega dijo que hay beneficiarios que son chavistas, votaron por ella y se les negó la caja de comida. Expresó que los responsables de los Clap aseguran que realizaron un nuevo censo y esas personas quedaron por fuera, “eso no es cierto, nosotros nos dirigimos a las autoridades con competencia y negaron un nuevo censo”.

“En caso de Berreblén, Migdalia Párraga, hasta el momento no ha entregado las cajas a las tres familias de esa zona que faltan”, expuso. Mencionó que la venta de comida la hacen en casas familiares y debería ser en espacios abiertos, públicos donde la comunidad participa. Agregó que se les niega la lista con los alimentos y la cantidad que llega a la zona, “cómo hacemos contraloría social de este modo”.

Añadió que las cajas fueron violentas y tenían doble tirraje, “eso es otra irregularidad, porque deben venir cerradas completamente y le faltaban atún y leche. Cuando vienen los alimentos en bultos las irregularidades son peores, porque no se sabe qué viene”. Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades porque en esta elección tuvieron un revés, porque allí son chavistas de corazón y las malas políticas de una cúpula del partido hicieron que perdieran. “En la comunidad no queremos a Félix Natera, como dirigente porque no vive allí y se debe cambiar”.