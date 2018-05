90 reos del Cicpc en huelga de hambre para exigir trasladados a cárceles

ROSEDEL CAMPO.

San Carlos, mayo 28.- (Las Noticias de Cojedes).- En horas de la mañana de este lunes 28 de mayo, los 90 privados de libertad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), iniciaron una huelga de hambre con el firme propósito de exigir el traslado a las cárceles, así como para rechazar las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encuentran.

Según denunciaron familiares y parientes de los detenidos que se encuentran recluidos en la subdelegación San Carlos, las celdas no tienen óptimas condiciones, debido a que tienen un espacio de 3 x 2 metros, por lo que exigen a las instituciones con competencia que gestionen los trasladados hacia los diferentes penales del país.

Indicaron que los aprehendidos sufren de enfermedades, como tuberculosis, sarna, chichones en el cuerpo, las partes íntimas infectadas y los pies se les inflaman. Enfatizaron que los imputados no tienen suficiente ventilación y el calor les afecta.

Aunado a eso, mencionaron que los ciudadanos no tienen el debido proceso penal, ya que las audiencias son suspendidas por cualquier causa, “porque se va la luz, se enfermó un miembro del tribunal, la boleta no llegó a tiempo, o no se realizó el respectivo trasladado”, enfatizaron.

Aseveraron que a pesar que los fiscales del Ministerio Público, acuden al sitio, cada vez que los arrestados inician una huelga de hambre, no hacen nada para resolver cada una de sus solicitudes. Aseveraron que todo se debe por el traslado a cárceles que es competencia del Ministerio del Servicio Penitenciario.

También precisaron que otras de las razones por la cual exigen el traslado a las cárceles, es debido a que ellos -los detenidos en el Cicpc- solo pueden ver a sus familiares durante cinco minutos. “Ellos cometieron un error, pero son seres humanos”, relataron.

Alegaron que los reos no tienen baños, solo hay un hueco o un envase, en el que deben hacer sus necesidades, por lo que diariamente tienen que coexistir con el mal olor que eso produce. “Esto es un infierno, este es el peor lugar donde ellos puede estar”, enfatizaron.

En medio de la huelga y a gritos, los aprehendidos de la subdelegación San Carlos exigían la presencia tanto de los fiscales del Ministerio Público del estado Cojedes, así como de la Defensoría del Pueblo. Además esperan ser escuchados por el director del Circuito Judicial Penal. También amenazaban que de no ser atendidos se coserían la boca, como medida para maximizar de protesta.

Constantes conatos de fuga

Vale mencionar que son constantes los conatos de fuga que se han originado durante el presente año, en la subdelegación San Carlos del Cicpc.

Actualmente los agentes han reforzado sus labores para el resguardo de la sede del cuerpo detectivesco, para así evitar que los detenidos logren sus objetivos y eso origina que de cierto modo no puedan cumplir con las labores de seguridad para el beneficio de la colectividad.

