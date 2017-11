Abogado de Guevara: Diputado no acudirá al TSJ por no reconocer esta instancia

CARACAS.- Omar Mora, abogado defensor del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Freddy Guevara, anunció en rueda de prensa del partido Voluntad Popular (VP), que se han recibido instrucciones del diputado las cuales demandan no acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por cuanto el también vicepresidente de la AN no reconoce esta instancia.

La defensa de Guevara denunció Venezuela se atenta contra las instituciones del Estado, destacó “Para que el TSJ pueda levantar la inmunidad parlamentaria, tiene que sacar una sentencia solicitándola a la AN” y que no se cumplió el antejuicio de mérito “No se ha iniciado el juicio, ni siquiera se hizo el antejuicio de mérito”.

Señaló que la causa que se levanta contra Guevara es un proceso viciado y que el TSJ actúa de manera intencional y caprichosa contra el diputado “esto no es más que un paredón e fusilamiento en el que no se le permitió al diputado ejercer ningún tipo de derecho, se le anuló su derecho a la defensa en una decisión express y con un procedimiento manipulado, fuera de la constitución”.

Enfatizó que el ordenamiento jurídico establece que no se puede proceder con el levantamiento de inmunidad parlamentaria, ni imputar a una figura legislativa, a menos que ésta, infrinja alguna normativa ya establecida en la Constitución.

“Estamos en presencia de actos que no tienen procedencia constitucional, cuando abiertamente se demuestra que estamos ante un sistema de gobierno que no reconoce el estado de derecho en Venezuela” expresó.

Mora reafirmó que el también dirigente de VP, se encuentra resguardado en el seno diplomático de la Embajada de la República de Chile.