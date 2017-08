Aboogado El Fakih: Goicoechea cumple un año detenido pese a orden de excarcelación

CARACAS.- El abogado en Derechos Humanos, Nizar El Fakih, integrante de la ONG Proiuris, señaló que, desde el punto de vista legal, es inexplicable que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –SEBIN- no permita que sean liberadas al menos 16 personas que poseen boletas de excarcelación emitidas por los tribunales.

A su juicio, el Sebin “es un órgano que se ha puesto al margen de la ley y de la constitución y no atiende instrucciones de ningún tribunal o fiscalía y, en ese sentido, desconoce la autoridad de los tribunales que han ordenado las libertades, como es el caso de Yon Goicohechea”, sostuvo en entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de Unión Radio.

Precisó que Goicoechea cumple justo hoy 29 de agosto un año de haber sido detenido “arbitrariamente”. Al transcurrir la investigación, la fiscalía reconoció que no había pruebas para incriminarle y, el tribunal que ordeno su encarcelación, ordenó su libertad en fecha 20 de octubre, es decir hace 10 meses y esa sentencia, que emitió el tribunal 21 de control de Caracas, no ha sido acatada por el Sebin y no hay respuestas”.

El Fakih destacó que la defensa ha presentado recursos de amparo ante los tribunales y ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- la defensoría y la fiscalía y no ha habido manera de que Gocicheoea sea liberado. “Esto refleja exactamente el momento en que nos encontramos en el país donde no existe respeto a las garantías constitucionales, no hay estado de derecho, los tratados internacionales de DDHH son burlados por las autoridades y además refleja un patrón sistemático”.

Califico de muy grave la actitud del Sebin al “ponerse por encima de la ley y de la constitución y ejercer como policía, juez y fiscal, acumulando todas las potestades que deberían estar distribuidas entre la fiscalía, los tribunales y fuerzas policiales.(Con Inf. Unión Radio)