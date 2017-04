ABRAHÁN MARTÍN: Pedimos ejercer el derecho a votar y nos responden con agresión

Alexander Olvera

San Carlos, abril 8.- A los que piden que se les permita ejercer el derecho a votar y elegir a sus gobernadores, el régimen de Nicolás Maduro, utilizando grupos paramilitares como los colectivos, funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Boliviana (PNB), le responde con violencia; así lo declaró Abrahán Martín, dirigente regional de Primero Justicia (PJ).

Martín cuestiona la conducta y actuación de la Guardia Nacional, PNB y colectivos oficialistas; estos últimos, grupos paramilitares, presuntamente, pagados por ministerios, fundaciones e institutos autónomos del Estado, que promueven la violencia y actúan con la complacencia de instituciones que deberían ser guardianes y protectores de la seguridad y paz de la población.

“Se equivoca el régimen si cree que con acciones vandálicas y salvajes, como las de este martes cuatro de abril, las cuales ponen en entredicho la decencia y la condición humana, nos hará renunciar a la lucha por el cambio, y hacer realidad la construcción de una Venezuela distinta, donde las oportunidades de educación, empleo, el acceso a la salud, conseguir comida y medicina sea una realidad, y no un sueño”, dijo el representante de la tolda amarilla.

Por otro lado, rechazó las intenciones del TSJ de usurpar las funciones de la AN; en este sentido, recordó: “los verdaderos golpistas, desde hace tiempo, a través del máximo tribunal de la república han querido sustituir en sus funciones al Poder Legislativo, porque el actual, además de desempeñarse con independencia no está de rodilla ante el Ejecutivo nacional. Eso no lo van a lograr, porque, entre otras razones, ya se sabe que en Venezuela se alteró el orden constitucional, como lo señaló Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la república y Luís Almagro, secretario general de la OEA. Es decir, el mundo está alerta por lo que sucede aquí”.