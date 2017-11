Abuelos denuncian calvario para cobrar su pensión

Alexander Olvera

San Carlos.- Personas de la tercera edad denunciaron el maltrato al que son sometidos en las diferentes entidades bancarias de la entidad al momento de cobrar su pensión. Indicaron que no hay dinero suficiente, por lo que deben hacer grandes colas desde días antes, para poder tener acceso a su capital. Aseguraron que varios abuelos se desmayaron por el calor y la larga espera.

Ninda Estrada, afectada quien se encontraba en la agencia Banesco, agregó que estaba desde el domingo en la noche en la cola para poder cobrar. Expresó que la subgerente salió, dijo que no había dinero y que había que esperar a que llegara la remesa en la tarde. “El presidente de la República dijo que el dinero es intocable, entonces por favor dónde están las autoridades del estado Cojedes que no salen a defender a los ancianos para que les paguen”, sostuvo Estada.

Hernán Noriega, quien se encontraba en la cola desde las 4:00 am, destacó que Maduro dijo que se debía depositar toda la pensión con billetes de alta denominación, “ahora sale la gerente diciendo que no hay plata, que hay que esperar a las 2:00 de la tarde. Esto es una burla al pueblo. De aquí no nos vamos a mover si no nos pagan. Estamos aguantando hambre, sed y ganas de ir al baño”, acotó.

Adán Vargas, pensionado, admitió que todos los meses es la misma situación, por lo que considera que son burlados. “Ellos sabían que tenían que pagar a los abuelos, porque no tomaron las previsiones necesarias”.

Perseverada Pérez, quien se encontraba en el Banco Caribe desde las 4:00 am, añadió que es maestra jubilada desde el año 1988 y nunca había tenido dificultades para el cobro de su pensión. Sostuvo que no atendieron a todo el mundo, sino a los que tienen depósito y solo le entregan Bs 170.000. “Nosotros estamos muy viejos para que nos estén metiendo embustes, merecemos respeto”.