Abuelos denuncian falta de efectivo en Banco Bicentenario de la calle Alegría

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Abuelos del Banco Bicentenario de la calle Alegría de San Carlos, denunciaron que llevan más de dos meses intentando cobrar la pensión en esa entidad financiera, pero les ha sido imposible. Indicaron que las autoridades no les ofrecen respuesta, “solo nos dicen que no han dinero”.

Haydee Rodríguez, afectada y operada de colostomía, explicó que lleva cinco meses intentando cobrar la pensión. “No es posible que desde hace cinco meses que vengo viniendo al banco, solo me dan 30.000 bolívares. Aquí me dicen que no hay plata y que los meses atrasados no lo pueden pagar. Aquí nunca hay dinero y tampoco me quieren dar tarjetas”.

Pedro Rafael Tovar, quien se encontraba en las afueras del banco, dijo que tiene la plata retenida y ha ido alrededor de 18 veces a esa entidad y no ha podido acceder al efectivo. “El otro día me salieron con 50.000 bolívares y en la libreta colocaron 100.000. Tengo todo mi dinero en el banco y no puedo hacer nada, porque no me lo quieren entregar”, sostuvo.

Por otra parte, José Valentín Falcón, afectado, indicó que ha acudido en reiteradas ocasiones al lugar y no ha podido sacar el efectivo. “Solo nos dan una cantidad, luego salen diciendo que no hay real para más. Todo el dinero se queda en el banco y uno no haya cómo sacarlo. He pedido que me den una tarjeta y ponen miles de trabas, todo es un rollo y para nosotros no hay solución”.

Finalmente, los afectados exigieron que se les pague lo que por derecho les corresponde. Agregaron que el presidente, Nicolás Maduro, dice que hay que pagar completo y en ese banco no lo cumplen.