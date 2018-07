Abuelos tinaquilleros: La pensión alcanza solo para el pasaje y la bolsa CLAP pero no para medicinas y otras necesidades

María Fernanda Ochoa (Pasante UAM).-

Tinaquillo, julio 19.- (Las Noticias de Cojedes). – Largos días y horas tienen que pasar los abuelos para poder cobrar su pensión en el banco Bicentenario de Tinaquillo. Para colmo lo que les pagan a duras penas alcanzará para pagar algún pasaje y lo de la bolsa Clap, no es suficiente para comprar las medicinas, artículos de higiene y otras necesidades, dijeron.

Hilda Gutiérrez, quien reside en el sector Caja de Agua, expresó que salió de su hogar desde muy temprano, su transporte fue “una perrera”, “era lo único que había y me tuve que venir, para poder cobrar mi pensión, yo soy una persona mayor, ya no estoy para estos trotes, yo me vine con solo arepita y 3mil bsf que fue con lo que le pague, no tenía más, de aquí no sé a qué hora saldré”, manifestó.

Medardo Segovia, otra habitante de este municipio, indicó que el hacer colas en los bancos forma parte de la costumbre de los venezolanos, el día más tarde que ha salido del banco es a las 4 de la tarde, por tal circunstancia no ve ningún motivo de quedarse días, pasar frío y hambre si igual va a cobrar unos cuantos reales, que no le va a alcanzar para mucho.

Por otro lado, Isidra Briceño, quien tiene su residencia en el sector Apamate I, agregó que ella es hipertensa, tienes dolores en los huesos además convulsiona, hacer colas para cobrar su pensión siempre le resulta un caos, ya que son muchas horas parada y sin poder ir al baño. “A mí me da mucho nervio quedarme en las noches a las afueras del banco, tengo una hermana que se quedó desde el sábado para cobrar el miércoles, yo no hago eso, para qué, si nos van a pagar son dos millones”, explicó.

Los abuelitos son los más afectados por la situación que atraviesa Venezuela terminables colas, para cobrar solo para pagar la “bolsa CLP”, ya que, con 2.000.000,00 bsf, no les alcanza para comprar ni un kilo de carne, ellos desean con ansias que el país se normalice y vuelve hacer el de unos 20 años atrás.