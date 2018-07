Acción Democrática se retiró de la Mesa de la Unidad Democrática

El partido Acción Democrática se retira de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos opositores venezolanos que ha conseguido, entre otras cosas, la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La razón, según fuentes confirmadas por El Nuevo País, es “el incumplimiento del acuerdo suscrito por todos los partidos el 19 de julio del año pasado”.

“El retiro nada tiene que ver con ningún proceso electoral sino por el incumplimiento del acuerdo suscrito por todos los partidos el 19 de julio del año pasado y porque después de mes y medio de que Voluntad Popular (VP) se opuso a que Ramón Guillermo Aveledo fuera designado secretario ejecutivo y vocero no ha habido acuerdo para nombrar el sustituto, no obstante que se han hecho varias reuniones”, aseguró la fuente de la alta dirigencia del partido blanco, que ha gobernado Venezuela en seis ocasiones.

El periodista venezolano Isnardo Bravo dio la información en su cuenta en Twitter. “Me informa una fuente que el partido Acción Demócrata abandonará la MUD. Recientemente hubo un acalorado encuentro en el cual tomaron la decisión por los conflictos internos. Sin embargo, la fuente asegura que la razón de fondo tiene que ver con las elecciones municipales”.

Sin embargo, el partido nos aclaró que “no hubo ningún encuentro acalorado sino muy cordial y debemos agradecer que los partidos asistentes nos pidieron sinceramente reconsiderar nuestra decisión. Ya habíamos anunciado que nos retiraríamos si la MUD seguía paralizada y eso hicimos”.

Los problemas en la coalición opositora vienen desde hace tiempo. Los primeros de alto perfil mediático en retirarse fueron Vente Venezuela (el partido de María Corina Machado) y Alianza Bravo Pueblo (el partido de Antonio Ledezma). Con la salida de AD, la MUD tendrá cuesta arriba reponerse. El partido liderado por Ramos Allup es el más numeroso, según las últimas validaciones del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, actualmente se encuentra ilegalizado por la dictadura de Nicolás Maduro.

AD también desmiente que participará en elecciones. “No hubo pelea alguna sino una separación sumamente civilizada. Además si la MUD no ha sido un órgano de conducción política sino una alianza electoral y no hay elecciones en las cuales vayamos a participar no tiene sentido continuar”, aclaran.

“Todo el mundo le tiraba piedras a la MUD, que había que liquidarla, que había cumplido su ciclo, que era solo una alianza de partidos, la llamaban la MUDA, etcétera. ¿Ahora tiene dolientes?”, se preguntan desde AD.

El 08 de marzo del 2018 se creó el Frente Amplio Venezuela Libre, una agrupación que busca unificar la lucha de los partidos opositores con distintos sectores de la sociedad como la Iglesia Católica, el Movimiento Estudiantil, los sindicatos, gremios, entre otros. Preguntados por su permanencia en este grupo, el partido responde que “el Frente es la MUD más unos sectores agregados y está igualmente paralizado. Nosotros vamos a recorrer el país, municipio a municipio, para comunicarnos directamente con la gente, tratar los problemas nacionales y locales, quejas, sugerencias. No podemos quedarnos otra vez en el cepo caraqueño consumiéndonos en burocratismos. Los pocos actos que hace el frente son los que motorizan los partidos”.

“¿Los mismos que denostaban de ambos organismos ahora se alarman por nuestro retiro? ¿Es que si AD se retira los quedantes no pueden? Hicimos todo lo que pudimos. Pero ya. Aquí lo que tiene que hacer cada partido es mover a su dirigencia por todo el país a reunirse directamente con la gente y salirse de la rutina burocrática”, finaliza la fuente.