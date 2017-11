Actas alteradas en Bolívar dan ganador a Velásquez

La Mesa de la Unidad Democrática publicó un informe detallado del fraude electoral en el estado Bolívar, en el que señalan las 11 actas alteradas por el CNE que ratifican la victoria de Andrés Velásquez. ​

El documento está sustentado en las actas originales impresas por las máquinas de votación, obtenidas por Velásquez, en las que se comprueba que en 11 de ellas los resultados no coinciden con los publicados por el CNE en su portal web, que adjudicaban al candidato de Maduro como ganador. “Estas 11 actas no fueron transmitidas por el sistema automatizado, sino que fueron transcritas manualmente con resultados alterados”.

“Con fecha 15 de octubre de 2017, a las 22:14:14, el CNE actualiza en su portal web la divulgación de los resultados electorales y en Bolívar adjudica como candidato ganador a Andrés Velásquez, con un total de votos de 272.834 lo que representaba 49,38% y al candidato Justo Noguera le adjudica 268.075; es decir, 48,52% de los votos”, refleja el documento.

La Junta Regional Electoral de Bolívar, al totalizar, adjudicar y proclamar, lo hizo con datos y resultados que no se reflejan en 11 actas de escrutinio, por lo que totalizó con valores y resultados que no son reales, y esto le permitió proclamar como gobernador de Bolívar a un candidato que en la realidad, y con base en los verdaderos resultados de la elección, no obtuvo la mayoría de los votos.