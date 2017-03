Adonay Ochoa: El hambre es un negocio del gobierno y lo quiere utilizar electoralmente

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- El Gobierno ha hecho del hambre un negocio y Cojedes no escapa de la crisis humanitaria que vive Venezuela, la indolencia y el descaro como con una política dirigida, ha permitido que el régimen día a día implemente con mayor perversidad sus tentáculos para someter al pueblo, expresó el diputado Adonay Ochoa.

Ochoa señaló que las bolsas de comida que distribuyen los llamados “Comité Locales de Abastecimiento y Producción” (Clap), son la consecuencia de la quiebra del aparato productivo del país. Resaltó que esta es una medida tomada por el régimen con el propósito de someter al ciudadano.

Indicó que estas bolsas no llegan a todo el mundo, así como tampoco llegan a tiempo en algunos lugares, pero además, no contienen las proteínas (leche, pollo, carne, sardinas, huevos etc.). Tampoco contienen el azúcar o el café. Aseguró que se reducen a distribuir carbohidratos, entre ellos: harinas, arroz, pasta, y para colmo la venden a precio que los más pobres no pueden pagar porque no tienen trabajo o el sueldo mínimo miserable no les alcanza para comprarla.

Para el diputado, el Clap es conjuntamente con el Carnet de la Patria, un control férreo sobre el pueblo, para chantajearlo, perseguirlo, humillarlos y finalmente constituirlo en una “herramienta diabólica” con fines electorales. El parlamentario cojedeño expuso que el pueblo tiene hambre y ciertamente se ve en la obligación de adquirir dicha bolsa por la crisis que ha generado el mismo Gobierno, sin embargo, aseguró que no por esa razón, se dejan comprar la conciencia.