Adonay Ochoa: “En Cojedes no solamente hay tristeza sino angustia desespero y pobreza”

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- El legislador Adonay Ochoa, indicó que en Cojedes no solamente hay tristeza, sino angustia desespero y pobreza, ante una dictadura cívico-militar que ha sometido al pueblo a las peores humillaciones en la historia del país; no ha cumplido con las promesas, con las cuales sobornaron a los ciudadanos.

Ochoa, señaló que este es el gobierno del desastre y de la desidia en Cojedes, pues no funcionan los servicios públicos, no hay gas, han vuelto los apagones y no hay agua. Explicó que en el municipio Tinaco, hay comunidades que tienen más de un mes sin el vital líquido. Asimismo, Tinaquillo y San Carlos, que cuentan con un servicio intermitente.

Añadió, que las calles de Cojedes han pasado otra navidad sin rayado y con los mismos huecos. De esta realidad, no se salva la entrada de San Carlos y el tramo del cerro La Guama, al cual, le han aprobado miles de millones de bolívares y aun no lo culminan. “Tremendo elefante blanco tienen ahí”, sentenció.

Por otra parte, lamentó que el pueblo no haya tenido unas navidades felices, tal como lo prometieron, no llegó el pernil, no llegaron los juguetes, la gente no pudo hacer hallacas porque la plata no alcanza para comprar la carne, las aceitunas, no hay harina, no se consigue el gas, no hay dinero efectivo; y lo más triste es que el bono “Niño Jesús”, no los aceptan en los comercios porque no tienen sustento, son un cheque sin fondo.

De la misma manera, resaltó que no hay comida, a la gente no le alcanza el dinero, pues la Cesta básica este sobre los 13 millones de bolívares y los sueldos miserables no les dan a los venezolanos para poder alimentarse. Ante ello, se presentan graves caso de desnutrición y muertes, por la mala alimentación y la falta de medicinas.

Finalmente, el diputado le pide al pueblo que no pierda las esperanzas, hay que tener resistencia, porque este gobierno se va y debe pagar por todo lo que se han robado y por las calamidades por las que han hecho pasar a los venezolanos. “Tenemos que seguir la lucha democrática porque vamos a recuperar a nuestro país”.