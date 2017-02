Adonay Ochoa: Falta de proteínas ha causado altos niveles de desnutrición

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Adonay Ochoa, legislador del Consejo Legislativo del Estado Cojedes (Clec), indicó que el pueblo de Cojedes vive más angustiado que nunca; rechazó que las madres venezolanas pasen el día entero en búsqueda de comida en todos los locales comerciales a ver que consiguen.

Ochoa manifestó su preocupación por la falta de leche en la mesa de los venezolanos, en especial de los niños y los adultos mayores que necesitan de dicha proteína, al igual que los huevos, la carne, entre otros, que a pesar de que se consiguen, la inflación ha hecho que sea inacabable para el bolsillo de las familias cojedeñas. “Es Imposible comprar alimentos por lo caro que están, esto ha causado altos niveles de desnutrición y hambre en los más pobres, debido a que no es en todos los sectores que llega la fulana bolsa de comida, aunado al hecho de ser una miseria el salario mínimo”, expresó.

Por otra parte y no alejado del tema de los alimentos, se encuentra el problema para la adquisición del gas doméstico, que se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza del pueblo. Ochoa también criticó el sistema de salud en Cojedes, debido a la falta de insumos en la red hospitalaria, además de la deficiencia en los quirófanos y la falta de médicos especialistas. Citó el caso de los enfermos renales, que no tienen lo necesario para sus tratamientos, así como los que padecen de cáncer, los cuales, deben ser atendidos en otros estados, cuestión que es inaceptable, porque los cojedeños no tienen los recursos para cubrir estos gastos.

Es por ello que exhortó a la gobernadora Margaud Godoy y a la Autoridad Única de Salud, Aiza Gauna, a tomar cartas en el asunto. Ante todas estas calamidades, el diputado regional invitó al pueblo a la protesta pacífica democrática en la calle.