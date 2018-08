Adonay Ochoa: “Lo que viven a diario los venezolanos es una tragedia”

Alexander Olvera.-

San Carlos, agosto 3.- (Las Noticias de Cojedes).- Adonay Ochoa, exdiputado del Consejo Legislativo de Cojedes y dirigente nacional de Acción Democrática, denunció la grave situación que presentan los servicios públicos en el estado. Indicó que la falta agua, luz, transporte público y recolección de aseo es una constante en todos los municipios de la entidad. El exparlamentario calificó la situación como una tragedia.

Ochoa explicó que no entiende la irresponsabilidad del gobierno de turno es complicarle la vida a los venezolanos. “Nuestra gente no tiene calidad de vida, todos los días desde que se levantan es una agonía para intentar tener agua, gas y que no se le vaya la luz”, sostuvo.

El exdiputado indicó que las poblaciones de San Carlos, Tinaco, Tinaquillo y El Pao son las más afectadas por falta del suministro de agua potable. “La dictadura cívico militar que gobierna Venezuela no le importa que los ciudadanos no tengan servicios, lo único que le importa es mantenerse en el poder”.

Indicó que a pesar de que son un solo gobierno donde tienen mayoría en el Consejo Legislativo, las nueve alcaldías y los concejos municipales nada funciona. Exigió a las autoridades de turno dejar de lado la flojera y ponerse a trabajar, para resolver los problemas de la ciudadanía que se encuentra agobiada.

“Yo les pido a la gente que alcen su voz, protesten y denuncien la mala calidad en los servicios públicos. Vayan a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía a las alcaldías y exijan sus derechos”, señaló el exparlamentario.