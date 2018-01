Adulto mayor denuncia maltrato en Banco Bicentenario

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Carlos Farfán, discapacitado y habitante del estado Cojedes, denunció la mañana de este jueves lo que calificó de maltrato por parte de un empleado del Banco Bicentenario de San Carlos; expuso que no le permitió ingresar a la entidad para cobrar su dinero ni le permitió usar su carnet.

Dijo que había estado haciendo la cola desde el pasado lunes para cobrar las “cuatro lochas” y cuando llegó a la puerta en el lugar de los discapacitados, lo echaron del lugar. Añadió que es discapacitado y el carnet fue hecho por una junta médica y no sacado de una caja de cereal.

Identificó como agresor a Jairo Bocaney, quien le tiró la puerta en la cara y lo agredió verbalmente. “Debe ser que ese señor no va llegar a viejo, yo tengo 78 años y merezco respeto. Ese dice que es fiscal en el banco y no me dejó entrar”, expresó.

“Ese señor es un falta de respeto, ya que después de tanto sacrificio no me dejó cobrar mi dinero. Por eso exijo a la gerencia que lo destituya de su puesto porque es un inconciente que no sirve y maltrata a los mayores”, finalizó diciendo.