Afirman tinaquilleros: Misiones educativas han disminuido en el nivel de formación

Iris Marcelli García

Tinaquillo, mayo 11.-(Las Noticias de Cojedes).- La Misión Robinson fue creada hace 13 años por el comandante Hugo Chávez, amplió sus programas de formación, basados fundamentalmente en enseñar a leer y a escribir, e incluyó la enseñanza de oficios para la producción y el área digital.

La misión Robinson ha enseñado a muchas personas a leer y escribir, es un programa que redujo el analfabetismo desde el año 2005, luego que en apenas tres años lograra formar en las primeras letras a más de un millón de personas con el método cubano “Yo sí puedo”.

Luego de 13 años de trabajo esta Misión creció abriendo la Robinson Productiva, creada por el presidente Nicolás Maduro en noviembre de 2015, y dirigida a quienes no culminaron el sexto grado de primaria, con el añadido de que además de las primeras letras, los integrantes aprenden oficios y son apoyados por el Estado para la conformación de unidades socio productivas en diversas áreas.

Hoy en día existen muchas misiones las cuales se encargan de formar a las personas desde la básica hasta el nivel universitario, pero al conversar con algunas personas que forman parte de este proceso aseguraron que las misiones no son las mismas que cuando iniciaron, al principio iban encaminadas con buen pie, pero con el pasar del tiempo han desmejorado mucho.

Dijeron los estudiantes que el nivel de enseñanza no es el mismo, hay docentes excelentes, pero muchos que no reúnen el perfil necesario, que no tienen la capacidad para enseñar a pesar de ser docentes. Ante este escenario hicieron llamado a los responsables para que presten atención y mejoren esta área ya que muchos lo necesitan en virtud de que las universidades privadas son muy costosas.