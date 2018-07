Afirmaron que Michael Jackson fue químicamente castrado por su padre

Conrad Murray, el doctor de Michael Jackson que fue condenado a cuatro años de presidio por homicidio involuntario tras la muerte del “Rey del Pop” en 2009, aseguró que la relación entre el cantante y su padre, Joe Jackson, no era sana.

El médico personal del intérprete, afirmó que Jackson fue “químicamente castrado” por su padre para mantener su voz aguda. Las declaraciones las hizo a través de un video publicado por el sitio The Blast, donde criticó al fallecido progenitor de Michael y lo calificó de “cruel”.

“Joe Jackson fue uno de los peores padres en la historia. La crueldad que experimentó Michael por parte de su padre, el hecho de que le castrara químicamente para mantener su tono de voz, es indescriptible”, declaró.

Sus palabras hicieron revivir una teoría que el propio Murray planteó en su libro biográfico This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson, publicado en 2016, y donde aseguraba que Joe había sometido a Michael Jackson a un tratamiento de hormonas cuando tenía 12 años, con la idea de tratar su acné y evitar que su voz se hiciera grave.

La estrella del pop, murió a los 50 años producto de una sobredosis en junio de 2009. Varios años antes, había revelado a Oprah Winfrey que había sido víctima de abusos verbales y físicos por parte de su padre, pero nunca mencionó haberse sometido a algún tipo de tratamiento hormonal.