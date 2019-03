Agonizante: más de 60 horas sin electricidad en Venezuela

Desde el pasado jueves 7 de marzo los venezolanos viven un hecho sin precedentes, más de 60 horas sin servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Caracas, así como en más de 20 regiones del centro, oriente y occidente del país.

Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia, Carabobo, Falcón, Lara, Yaracuy, Aragua, Barinas, Apure, Guárico, se cuentan entre los estados más afectados, donde sectores permanecen sin electricidad desde el pasado jueves 7 de marzo a las 4:40 p.m. cuando se registró el llamado primer megapagón.

Posteriormente se restableció el servicio a medias en algunas zonas de Caracas, donde comenzó a llegar las electricidad al mediodía del viernes, sin embargo, la alegría duró poco, media hora de servicio en algunos sectores, una o dos horas en otros. Finalmente la electricidad falló nuevamente, intermitente.

El sábado 9 de marzo llegó un segundo megapagón para los habitantes de Caracas, que pensaron erróneamente que volverían a la normalidad. El servicio eléctrico colapsó en gran parte de la ciudad a las 11:30 a.m., para volver la madrugada de este domingo pasadas las 2:00 a.m., sin embargo todos los sectores no ha corrido con esa suerte.

Son más las urbanizaciones y barrios que no gozan del servicio que las que sí lo tienen, y en los casos donde hay electricidad, es inestable, la intermitencia sigue. Junto al deterioro del sistema eléctrico llegan las fallas en las telecomunicaciones, las operadores Digitel, Movistar y Movilnet se han visto seriamente afectadas en los últimos 4 días.