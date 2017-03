Aguas negras son arrojadas hacia canales de desagüe en comunidades sancarleñas

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- Brígido Arteaga, dirigente agrario socialista en San Carlos, denunció que las comunidades Limoncito, La Medinera, 12 de Octubre y Arizona son víctimas de una grave contaminación, a consecuencia del deterioro de tuberías de aguas servidas que son arrojadas hacia los canales de desagüe y tienen siete años sin recibir mantenimiento.

El declarante explicó que esta situación puede generar una gran epidemia, puesto que también las aguas negras están cercanas a las tuberías de aguas blancas. Dijo que el problema afecta la salud de las personas de la tercera edad, niños y comunidad en general. Relató que los habitantes están consumiendo de esta agua y ya existen casos de vecinos con vómitos y diarrea en el hospital.

Ante su preocupación Arteaga, comentó que llevó una muestra del líquido a Sanidad y realizó un informe, pero no hicieron la prueba y le manifestaron que era Hidrocentro que debía ocuparse de esa situación. Señaló que se aproximan las lluvias y no se ha hecho la limpieza a estos canales que están repletos de basura, monte y culebras, situación que traería muchas inundaciones. Criticó que el alcalde de San Carlos, no se ocupe de estos problemas y mucho menos la Gobernadora. Hizo un llamado al Ministerio de Sanidad y Ambiente, porque según él puede generarse una catástrofe. Por último, reveló que no tiene miedo ni temor de denunciar estos casos, porque el problema los afecta a todos.