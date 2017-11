Al descubierto corrupción entre Petrocaribe y funcionarios haitianos

Un condenatorio informe fue develado el 10 de noviembre por la Comisión Especial de investigación del Senado de Haití sobre la gestión de los fondos de Petrocaribe.

En el documento de 656 páginas presentado ante la secretaría del Senado se detalla un presunto desfalco y fraude de la alianza petrolera –creada por Venezuela con los países del Caribe– entre septiembre de 2008 y septiembre de 2016, precisamente durante los mandatos de Hugo Chávez Frías y su sucesor, Nicolás Maduro.

En el informe se concluye que “la gestión de fondos de Petrocaribe ha sido marcada por graves anomalías, irregularidades, actos de malversación y prevaricación que llevan a pensar que aquellos que tuvieron la responsabilidad de ejecutar los programas y proyectos asociados a las resoluciones que concernían los fondos Petrocaribe no respetaron las normas y disposiciones legales en la adjudicación de los contratos y no tuvieron, de igual manera, el cuidado de proteger los intereses del Estado haitiano”.

La investigación, dirigida por el Comité de Ética y Anticorrupción del Senado y el senador Evalière Beauplan, presidente del Comité Especial de investigación, señala en principio a 14 funcionarios haitianos y a cuatro importantes constructoras involucradas en 13 resoluciones de programas y proyectos financiados a través del fondo Petrocaribe por un total de 110.190.864.999 HTG (3,834 millardos de dólares), cuyos resultados fueron poco convincentes y generaron dudas.

Se trata de 13 resoluciones, avaladas por 2 leyes de emergencia y 3 decretos presidenciales, que buscaban responder a los desastres naturales ocurridos en enero de 2010. Las firmas contratadas para ello, J&J Construction & Co, Rofi S.A., IBT S.A. y Hadom Construction S.A. no cumplieron con la tarea, aunque sí recibieron los pagos correspondientes.

Entre los funcionarios involucrados en esas transacciones y contratos, durante los gobiernos de los presidentes Rene Preval y Michel Martelly, se encuentran el ex primer ministro de Haití Laurent Lamothe; el ex primer ministro durante el gobierno de Preval Jean-Max Bellerive; el ex ministro de Planificación de 2015, Yves Germain Joseph; el ex ministro de Obras Públicas, Transporte y Comunicación Jacques Gabriel, y otros miembros de un comité del Ministerio de Planificación.

El Comité de Ética y Anticorrupción del Senado recomendó las acciones pertinentes de la justicia contra los funcionarios mencionados. Asimismo ordenó que las compañías involucradas devuelvan el dinero y sean nuevamente investigadas por cobros excesivos y violaciones de contratos.

El senador Evallière Beauplan aseguró que fueron identificados todos los que derrocharon estos fondos de la alianza petrolera del Caribe en los últimos ocho años. “Nuestro informe va más allá de la comisión encabezada por el actual presidente del Senado”, expresó al denunciar la mala administración en el nivel más alto del Estado.

El proceso, acompañado también por Nenel Cassey, presidente del Comité de Finanzas y miembro de la Comisión Especial de Investigación, promete la posibilidad de abrir investigaciones de todo un sistema corrupto.

El presidente del Senado, Yuri Latortue, aplaudió el trabajo de investigación y convocó una sesión especial para su discusión hoy.

Protestas anticorrupción. La oposición haitiana no ha querido desaprovechar la oportunidad y ha convocado para hoy una serie de protestas en siete puntos de Puerto Príncipe a propósito de la publicación del informe.

Miembros de la oposición, entre ellos el ex candidato presidencial André Michel, anunciaron un gran evento que reflejará el retorno a las calles, cuyo principal objetivo será exigir justicia contra la corrupción.

“No menos de tres mil millones de dólares han sido malgastados y requiere que los autores sean juzgados y castigados conforme a la ley, sea cual sea el sector al que pertenecen”, dijo Michel a la prensa, e instó al gobierno del presidente Jovenel Moise a castigar a los malversadores.

Los opositores y ciudadanos que deseen unirse a la convocatoria estarán acompañados de una soga que simboliza el arresto. Los organizadores han calificado día histórico la marcha ciudadana contra la corrupción.