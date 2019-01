La carretera hacia La Sierra es un desastre y el abandono oficial en el poblado es una vergüenza

Texto y Foto: Alexander Olvera.-

San Carlos.- Habitantes de la comunidad en La Sierra, de la parroquia Juan Ángel Bravo en la población de Manrique, en San Carlos, estado Cojedes, denunciaron que solo se acuerdan del lugar en época electoral porque de lo contrario allí nadie los visita. Señalaron que son múltiples son los problemas de este asentamiento campesino que tiene alrededor de 4.000 familias dedicadas a la siembra de café, caraotas, ñame, cambur y hortalizas.

Rafael Camacho, residente en La Sierra, contó que desde hace más de cuatro años las calles están deterioradas y no han hecho nada para repararlas. “Aquí no es solo la vialidad interna, sino también la carretera para llegar al lugar”.

La Sierra es una de las comunidades turísticas del estado Cojedes, tiene una sola calle y su temperatura oscila entre 13 y 15 °C, en horas de la noche, y durante el día no sobrepasa los 20 °C. Al caminar sus calles da la impresión de estar en los páramos andinos.

Camacho dijo que ya no tienen cómo sacar sus cosechas por el mal estado de la vía. “Aquí ya nadie se arriesga a subir por las condiciones en las que se encuentra la carretera. El gobierno simplemente se ha olvidado de nosotros”.

Manifestó que las condiciones de la vía se complican en la época de invierno siendo casi imposible entrar o salir de ese poblado. “Aquí en esa época ni las motos pueden transitar por el mal estado de la carretera”.

Sin transporte ni para los enfermos

Los lugareños indicaron que deben salir bien temprano de la zona, para hacer sus diligencias. “Aquí ya no suben los jepp que funcionaban desde Manrique hasta La Sierra, solo queda uno que a pesar de ser del gobierno, es para uso particular de una persona. Imagínate que esa persona solo monta a quien le cae bien en ese carro”, contó una vecina que esperaba una cola para Manrique.

Añadió que deben esperar que pase una cola para ver si los lleva. “Aquí ha habido varios accidentes por lo mala que está esa carretera, no sé qué más va a esperar el gobierno y arreglarla”.

El sitio no cuenta con ambulancias desde hace muchos años que se llevaron la que estaba en el ambulatorio que no cuenta con medicamentos para atender una emergencia. Una de las enfermeras, que se encontraba en el centro de salud, agregó que no tienen nada y si la gente se enferma o la sacan en una moto o consiguen un carro para trasladarla, porque de lo contrario puede morir por falta de atención.

Penurias con los servicios públicos

Los afectados expresaron que no solo es la vialidad la que se encuentra el mal estado, sino también que sufren constantes apagones y la señala telefónica es un problema. Mencionaron que solo funciona Digitel en algunas zonas, del resto no hay cobertura de las demás operadoras.

Destacaron que tampoco cuentan con suministro de gas doméstico en el lugar y deben hacer trueques con el “dueño” del jeep para que les traiga las bombonas. Indicaron que deben dar hasta tres kilos de caraotas para poder cocinar con gas.

“Vivir aquí es algo complicado por la situación tan precaria que tenemos con los servicios públicos. Hasta hace poco estuvimos varios meses sin suministro de agua potable porque de dañó la bomba. Eso costó mucho para que el gobierno la arreglara”, contó Luis León.

Sitio turístico abandonado

A pesar, de que La Sierra se encuentra dentro del Parque Nacional Tirgua, que abarca gran parte de los estados Cojedes, Yaracuy y Portuguesa, el sitio está abandonado la escuela no está culminada su construcción y el liceo se encuentran descuidado por falta pintura y mantenimiento.

Los residentes en la zona explicaron que Pablo Rodríguez, anterior alcalde de San Carlos, les prometió arreglar la vía y todo fue un engaño. Aseveraron que Rafael Alemán, actual alcalde de la capital cojedeña, solo subió una vez en su campaña y Margaud Godoy, gobernadora de Cojedes, solo ha ido en una ocasión a pesar de que tiene cuatro años en la entidad.

Los habitantes de La Sierra esperan que las autoridades municipales y regionales vean el grave deterioro en que se encuentra el lugar, se apiaden de quienes allí viven y les resuelvan los múltiples problemas que presentan. (El Pitazo)