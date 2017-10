Alberto Galíndez aseguró que además de derrotar al chantaje derrotarán a la Candidata del hambre

Prensa Comando Vamos por el Cambio

Tinaco.- Bajo llovizna y en moto, así llegó Alberto Galíndez a la plaza Miranda de Tinaco, lugar donde se reunió con representantes de diferentes líneas de mototaxis.

Darvis España, en representación de todos los mototaxistas, le hizo saber al mencionado candidato a la Gobernación de Cojedes por la Unidad Democrática, cuáles son sus necesidades, entre ellas, un refugio que puedan usar en caso de que llueva, seguridad en la vía y alumbrado público.

Ante los planteamientos de los mencionados profesionales del volante, Alberto Galíndez indicó que lo primordial es generar empleos para que sus motos sean usadas para el disfrute familiar y no para ejercer ese oficio, no obstante, aclaró que mientras no haya más opciones no les queda otra cosa más que resolver para lograr sustento de sus familias razón por la cual insistió en decir que el próximo 15 de octubre (15-O) además de derrotar a la Candidata del hambre, van a derrotar el chantaje.

Asimismo, se debe destacar la presencia de Víctor Lozada quien se identificó como presidente de la Asociación Nacional e Internacional de los Derechos Humanos, quien juramentó a Galíndez, como presidente honorífico de dicha organización.

Por otra parte, el Candidato recorrió el sector La Platera 3, donde realizó un casa por casa y conversó con sus habitantes, siendo Alberto Flores en representación de sus vecinos, el encargado de informar que están rodeados de múltiples necesidades destacando el mal estado de las calles, la falta de alumbrado y de servicios públicos en general.

“Alberto Galíndez es la esperanza para nosotros, es el hombre que nos da la garantía de tener un mejor futuro en la entidad. Estamos cansados de pasar tantas necesidades, de no tener comida, medicinas ni empleo”, puntualizó Flores, mientras que Galíndez, recordó que su gestión de gobierno estará basada entre otros aspectos, en la consolidación de las comunidades y en ese plan está incluida La Platera como todas las comunidades que se encuentran iguales o en peores condiciones. Cabe destacar que Corozal I también fue visitado por Galíndez y ahí, fue recibido con una multitudinaria asamblea para luego recorrer otros sectores populares que forman parte de la geografía de Tinaco.