Alberto Galíndez: Esta lucha es de constancia, no de circunstancia

PRENSA VP.-

San Carlos.- El candidato a la gobernación del estado Cojedes, por los principales partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Puente, Pasoco y otras organizaciones sociales y gremios, Alberto Galíndez, aseguró durante una asamblea junto al comando de campaña del municipio San Carlos que la lucha que han dado en con el pueblo por más de 18 años en contra de régimen ha sido de constancia y no de circunstancia.

“Hemos permanecido firmes con nuestro pueblo, denunciando la corrupción, los atropellos, la represión y por supuesto el estado de abandono en que se encuentra nuestro estado Cojedes desde hace ya varios años”

Puntualizó en referencia a las primarias del 10 de septiembre que junto a su equipo lograrán la victoria. “El pueblo de Cojedes conoce mi gestión como gobernador y sabe que al ganar, trabajaremos muy duro sin descanso para recuperar lo que construimos y que en mala hora los forasteros destruyeron”.

Finalmente Galíndez destacó “que la lucha no es solo por alcanzar una Gobernación, que no tenemos duda que ganaremos, esta lucha es por los caídos y sus familiares, por los exiliados, por los perseguidos, por los que pasan hambre, los que mueren por falta de medicinas, es por todos los que queremos que esto cambie y cambie para bien, no tengan dudas de que nuestro estado volverá a ser grande otra vez”.