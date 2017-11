Alberto Solórzano: Desobediencia de las bases del Psuv y partidos opositores dará batacazos en Cojedes

Prensa MAS.-

San Carlos.- Alberto Solórzano, dirigente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) dijo que en recientes encuestas y distintos sondeos de opinión a nivel nacional y, particularmente en Cojedes, vienen evidenciando que el llamado a no votar, por parte de los partidos abstencionistas, han puesto de manifiesto algunos aspectos relacionados con lo errático de tal decisión.

-En primer lugar, dijo el entrevistado, vemos que esos partidos que llaman a no votar, desconocen y no toman para nada en cuenta que el venezolano, los ciudadanos y los nuevos votantes, quieren votar y lo van a hacer, les guste o no a los jefes de partidos.

En segundo lugar, agregó, “Se está produciendo una silenciosa rebelión de la militancia y simpatizantes de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, AD, en el sentido de una desobediencia sobre esa línea política equivocada que a lo que conduce es a rendirse de antemano y en bandeja de plata entregar al régimen las alcaldías. Pero hay un tercer punto que es preciso resaltar, porque impedir a su militancia que no vote, es como renunciar al carácter democrático y al mandato estatutario de esos partidos, hicieron ante el CNE cuando registraros su acta de nacimiento y hacer el juramento de usar el voto y la vía electoral para producir cambios sociales, económicos y políticos, para que los ciudadanos participen en política, es decir, para que también sean protagonistas de los cambios que los municipios desean y necesitan para resolver los problemas de los servicios públicos, del desempleo, del hambre y el desabastecimiento, de la inseguridad y la corrupción descarada e impune que hay en las alcaldías”.

Solórzano dice que “se puede sentir esta rebelión ciudadana cuando en cada esquina, en cada hogar, ya se están tomando decisiones para salir a votar y, en este sentido, eso es lo que informan los estudios de opinión que, de paso, hablan de la posibilidad de que las bases y la militancia les pasen por encima a los actuales jefes de partidos que tienen responsabilidad en esta traición al derecho de los ciudadanos a ejercer su voto”.

-En Cojedes, las referidas encuestas ya comienzan a hablar de preferencias electorales, como es el caso de Anzoátegui, donde el candidato Jhon Silva, se ha convertido en un verdadero fenómeno electoral y, si a ello, se le suma que el chavismo va dividido y casi quebrado, es probable que se produzca una victoria de este candidato, que representa a los diversos grupos sociales, a las comunidades, a los productores del campo, a los comerciantes, a los estudiantes, a las bases del PSUV, de PJ, de VP y de AD.

Asimismo, en Tinaco, se augura un cambio, una rebelión de los votantes chavistas, quienes se están volcando a sufragar por Juan Carlos Zamora, que representa el cambio, en este caso también se trata de un candidato que quiere romper con el sectarismo, aunque algunos partidos que lo apoyan, todavía se manejan en términos de querer secuestrar al candidato.

De la misma manera ocurre en San Carlos, con “Chuy” Betancourt, quien ha logrado aglutinar una gran confluencia de votantes que provienen del chavismo y la oposición.

-Hay que hablarles a los electores del chavismo y también a los de la oposición, para que despierten y se atrevan a producir una revolución llenando de votos de esperanza a cada urna electoral. La condición de victoria es que se derrote previamente al abstencionismo, a la desesperanza y a las actitudes derrotistas que se pueden ver en aquellos partidos.

En el MAS -dijo Alberto Solórzano- apostamos para que en AD, PJ y VP, sus dirigentes despierten a tiempo y corrijan semejante error de amordazar a su militancia. En las manos de ellos están los cambios que la gente e espera.