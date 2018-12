Alberto Solórzano: “El voto libera el espíritu democrático, la abstención desmoraliza y es colaboracionismo del bueno”

Prensa MAS.-

San Carlos, diciembre 7.- (Las Noticias de Cojedes).- A pocas horas antes de dar inicio al proceso electoral previsto para este domingo 9 de diciembre, donde serán elegidos concejales en los 9 municipios cojedeños (y en todo el país), consultamos el parecer de Alberto Solórzano, en su condición de dirigente nacional del MAS y analista político al respecto de lo que significan estas elecciones:

-¿Qué se gana participando en este proceso electoral?

-“ES UNA LUCHA DE DAVID CONTRA GOLIAT”, porque partidos y emergentes fuerzas democráticas se enfrentan al descomunal poder del gobierno y su ilegal utilización de los fondos públicos y del aparato de intimidación y chantaje, para obligar el voto por el partido de gobierno, tal como se pudo observar el día de ayer cuando unidades del transporte público fueron secuestradas por la gobernación para ponerlas al servicio de un deplorable cierre de campaña oficialista, y si a esto se le agrega el persistente y torpe llamado a la abstención de personeros ligados a la extinta MUD, tenemos la imagen exacta de una lucha heroica lucha de David contra Goliat., al final de cuentas gana la vía electoral, electoral y pacifica, además de que se reivindica el poder del voto como instrumento de cambio, incluso el voto también sirve para cambiar y debilitar a las dictaduras.

-Pero hay quienes llaman a no votar para no hacerle el juego al gobierno…

-“EL VOTO LIBERA Y LA ABSTENCIÓN DESMORALIZA”, aquí no se trata de tirar la toalla ni de recoger los destrozos de una batalla perdida, pues desde hace algunos años esta oposición organizada en la MJUD quiso hacer ver que el régimen estaba muy debilitado y a punto de caer, solo bastando abstenerse para complicarle las cosas a nivel internacional al quitarle legitimidad, pero nada pasó y el Congreso se tiñó de rojo con diputados todos chavistas mientras que la oposición quedó sin discurso perdiendo un espacio vital de lucha, ni siquiera a la vuelta de todos estos años hemos escuchado de los viejos partidos del sistema una autocrítica en dicha estrategia que desmovilizaba a las masas en sus luchas por cambiar el país y obtener reivindicaciones políticas, sociales y económicas; abstenerse es lo mismo que no hacer nada, mientras que el acto de votar es un acto de resistencia, que libera el espíritu democrático mientras que la abstención desmoraliza al ciudadano, no votar es colaboracionismo del bueno; el MAS llama a las urnas electorales porque a las barricadas el pueblo se llamará a si mismo.

-Entonces ¿díganos cuál será el resultado?

-“NACE UNA NUEVA OPOSICIÓN MAS DEMOCRATICA Y RESPONSABLE”, hablando claro sucede que los jefes de AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Causa R y Voluntad Popular, se equivocaron de estrategia, al igual que los radicales de María Corina y Ledezma. La militancia de esos partidos ha sido educada en el ejercicio del voto y mal pudieron esos partidos confiscarle su derecho al sufragio como instrumento de cambio, ahora no tienen partido que los represente ni concejales que los defiendan, de modo pues que el resultado es que se consolida el surgimiento de una nueva oposición alternativa, más democrática que está comprometida con la estrategia electoral y pacifica, se trata de una oposición que hace algo, al contrario de los viejos partidos del estatus que solo mandan a quedarse en casa viendo televisión: a todas estas tener aunque sea un solo concejal ya es ganancia para las comunidades al contar con una voz que los defienda.

-Finalmente, ¿se va o no se va Maduro?

-“ESTO NO ES UN PLEBISCITO”. Estas elecciones no son un plebiscito para sacar a Maduro, sino que son una oportunidad para rescatar el voto, estimular la organización de las masas y la participación democrática de los ciudadanos, a pesar de que el gobierno induzca u obligue el voto por sus candidatos con la utilización del chantaje y la intimidación, el caso es que los abstencionistas que en Cojedes tienen nombre y apellido, se quedarán sin política.