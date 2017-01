Alcaldía de Lima Blanco dejó escombros tirados en calles de La Aguadita

LUIS EDUARDO CASADIEGO

San Carlos.- Las calles de la parroquia La Aguadita en el municipio Lima Blanco recibieron el 2017 con una gran cantidad de tierra acumulada y escombros, como resultado de la “ineficiencia del alcalde Juan Morales”, pues la alcaldía mandó a limpiar las calles a principios de diciembre y dejó los desechos a mitad de la calle.

Yolimar Ponce, habitante del sector Pueblo de Paz de dicha localidad, denunció la falta de seriedad por parte del regente local, “mandar a limpiar las aceras y brocales y dejar los desechos tirados a orilla de carretera es peor, hubiese sido mejor que no hicieran nada, porque ahora todo ese polvo que removieron se está yendo para las casas y nos mantiene asfixiados, sobre todo a los niños”.

Por otro lado expresó que la llave de paso del tubo que surte de agua a la comunidad no tiene enrejado “y es resguardada por un pote de mantequilla, por la sencilla razón de que la alcaldía de Lima Blanco no tiene presupuesto para hacer un pequeño protector. Para eso no hay plata, para lo demás sí”, sentenció.

Los vecinos exhortaron al ayuntamiento local a culminar los trabajos “dejados a medias”. Pidieron al resto de los habitantes de la entidad ser más contundentes y denunciar las diversas fallas e irregularidades que se vienen presentando en la zona, como resultado de la apatía de los gobernantes de turno.