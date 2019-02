Alejandro Sanz: “Que nadie les robe el relato de su libertad”

Quien ha sido uno de los portavoces de la lucha venezolana en el mundo, Alejandro Sanz, expresó nuevamente su amor por la patria suramericana.

“Quiero decirles algo, lo mío con Venezuela es un amor (de hace tiempo). No se sabe muy bien por qué ocurrió hace 20 años. Y aquí seguimos queriéndonos en la distancia. Como esos novios que no se ven, pero que se extrañan y se añoran a cada rato”, dijo Sanz.

“Como muchos de ustedes que también están fuera de su casa, de su tierra y no pueden disfrutar del país que tienen”, continuó

Para después expresar: “Yo creo que ha llegado la hora de la gente, la hora del pueblo. Porque esto no se trata de nosotros, no se trata del señor Richard Branson, no se trata de Trump, no se trata de nada de eso. Se trata de ustedes, ustedes son los verdaderos importantes. Los venezolanos”.

“Que nadie les robe el relato de su libertad, que es suya y de nadie más, así va por ustedes este corazón partido”, dijo ante Alejandro antes de interpretar su canción Corazón partio.