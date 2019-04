Alejandro Sanz se pronunció por Venezuela mientras hacía promoción a su nuevo disco

El cantautor español Alejandro Sanz lanzó una nueva placa discográfica, la cual tituló El Disco. A pesar de que está pasando por un tormentoso momento de salud, hizo la promoción que este trabajo merece.

Sanz asistió al estudio del programa Suelta la sopa, reveló detalles de El Disco, su canción Mi persona favorita en donde contó con la colaboración de Camila Cabello; estuvo inspirada en su hija Alma.

La situación que atraviesa Venezuela ha capturado la atención de muchos, entre esos el mencionado intérprete, por lo que no perdió la oportunidad para referirse al tema. “Yo creo que es fundamental no abandonar a la gente. No podemos cerrar los ojos ante lo que pasa allí y tenemos que intentar siempre ayudar a nuestros hermanos que consigan su libertad”, aseguró.