Alejandro Villegas a Juan Vené: Un error lo comete cualquiera… Hasta a Vizquel se le iban los rollings

De niño me fascinaba ver el show “Play Ball” cuando lo presentaba Juan Vené y admiraba las grandes jugadas de los peloteros del momento, y su “vuélvemela a poner”, que hacía que una y otra vez me sentara frente a la televisión.

Muchas de esas jugadas que se veían en ese programa las hizo Omar Vizquel, a quien tuve la oportunidad de ver, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, durante su última década como pelotero activo.

En mi adolescencia crecí leyendo muchos de tus artículos, y hasta llegué a admirarte y a respetarte, Juan Vené, como una de las eminencias del periodismo deportivo venezolano, y latinoamericano. Luego, supe que tenías el honor de votar para escoger a aquellos peloteros que vivirán para siempre en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Fue en esos días de adolescente que leí, por primera vez, tus primeras palabras en contra de la candidatura de Vizquel como un Salón de la Fama. Desde aquel momento me quedé con las ganas de responderte, y ahora que llegó la oportunidad de Omar de estar como uno de los candidatos al templo de los inmortales, y que yo tengo este medio para expresar lo que siento, creo que es el momento de dejarte saber lo que algunos fanáticos y periodistas deportivos pensamos al respecto.

Estas, por su puesto, son mis palabras. Y yo solo respondo por lo que viene a continuación:

Afirmas que hay que dejar a un lado el nacionalismo para votar o no por Omar Vizquel. Me pregunto si los norteamericanos estarán pensando igual que tú a la hora de tomar la decisión de quién debe estar entre los inmortales y quién no.

Pero ese no es un argumento para votar por Vizquel. Al Salón de la Fama no se llega por venezolano, dominicano, ni norteamericano. Me extraña que sea con ese pitcheo que abras este turno, pues tu arsenal es bastante completo, pero cada pitcher tiene sus mañas, y a veces es el catcher el que manda en esa relación.

Omar Vizquel no fue solamente un “notable bigleaguer al que la gente aplaudía antes de los juegos”. Vizquel fue, en su momento, el mejor jugador defensivo de su generación, y un pelotero que brindaba espectáculo por la soltura con la que resolvía los enigmas de los roletazos en los diamantes de las Grandes Ligas.

El “muchacho bonito” que tu describes no fue un producto creado por Maltín Polar, así como tampoco lo son en la actualidad Miguel Cabrera o José Altuve, por nombrar a algunos de los nuevos miembros de este grupo de peloteros venezolanos destacados que representan a esta marca en el país.

Me imagino que siguiendo este patrón, tampoco votarás por Cabrera cuando llegue el momento porque fue la imagen de esta marca en Venezuela, y porque tampoco fue ninguna estrella a la defensiva, ni en los jardines, ni en tercera, ni en primera. Pero no es Miguel Cabrera el objeto de este escrito…

No es por las “florituras en las prácticas” que esa generación de la que hablas, la tuya, la mía, o las que me siguen, creen que Omar Vizquel debe ser un miembro del Salón de la Fama. Los números tú los conoces…

Ni la imagen de Maltín Polar ni las prácticas cuentan, pero esos números sí. Vizquel fue, como afirmas, “un bigleaguer notable, sensacional”, y en mi opinión, sí fue un fuera de serie. Pero de eso se tratan las democracias. Cada quién vive y habla dependiendo su opinión, pero que ustedes los cronistas con este privilegio hayan fallado en no exaltar a David Concepción, Phil Rizzuto o Pee Mee Reese, en su momento, no justifica ahora que no elijan a alguien que se lo merece. Ese es otro pitcheo bastante alejado de la zona…

Recuerda que en el beisbol, el mal umpire que “compensa” una mala decisión con otra, simplemente se equivoca dos veces.

Los “ignorantes del caso” al parecer, son la mayoría, e incluyen nombres bastante importantes dentro del mundo del periodismo deportivo. Quizás esos mismos “ignorantes” fueron los que votaron por ti para que estuvieras en el Salón de la Fama del Beisbol Venezolano. El mundo tiende a dar esa vuelta… Y la cuenta ya está en 3-0

Los números son decisivos, como los son los de Concepción y los de los otros peloteros que nombras en tu carta. Tu postura es clara, e irreversible, al parecer. Espero que Vizquel llegue, sin tu voto, y que tengas la oportunidad de disfrutar con nosotros los que sí lo apoyamos en esta travesía, pues en el fondo creo que sí quieres que Vizquel esté allí.

Le quitas el valor al Guante de Oro como premio, pero tú, como buen conocedor del beisbol, sabes que el pitcheo sin la buena defensa no sirve de nada. Vizquel es sinónimo de buena defensa, de mantener a los corredores fuera de circulación, de hacer las jugadas de rutina, y las que parecen imposibles.

Vizquel es la esencia del buen beisbol, porque la pelota no se trata solo de hacer carreras, sino de que no te las hagan. El Guante de Oro es tan o más importante que los Cy Young para los pitchers.

El patrocinio de un premio no le quita su valor, señor Vené. Si no es Vizquel el mejor defensor del campocorto de su generación, ¿entonces quién es?

No todos tuvieron la oportunidad de verlo, y mucho menos de verlo tanto como tú, pero los que sí, que no son ni venezolanos ni latinos, coinciden que Vizquel es uno de esos nombres que en el futuro van a estar entre los inmortales.

Es de un “ridículo galopante” la carta que escribiste, diría yo. Pero allá tú con tu conciencia y tu “preparación”. Prepárate para disfrutar la presencia de otro latino en Cooperstown. Me voy a primera sin que lanzaras un solo strike… Qué lástima. ¡Tanto tiempo que esperé por este turno!

Un error lo comete cualquiera… Hasta a Vizquel se le iban los rollings…