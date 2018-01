Alexader Mireles: “Cancelación de VP no es más que una vulgar factura del actual CNE”

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Para el coordinador de Voluntad Popular (VP) en Cojedes Alexander Mireles, la cancelación esta organización social política no es más que una vulgar factura del actual CNE integrado en su mayoría por “mafiosos de la dictadura cobarde” por la decisión unánime de no hacerle el juego al régimen con un trámite de “validación” que ya cumplieron con creces hace menos de 1 año.

“Los que integran la dictadura cobarde saben que incluso el pueblo que fue chavista lo está esperando en la bajadita para derrotarlos, pero en unas elecciones donde existan garantías y condiciones para que el voto de cada ciudadano sea contado y espetado”. Dijo que la cobardía y el miedo de estos dictadores cobardes, ahora los impulsa a eliminar tarjetas y partidos que tienen apoyo del pueblo y por otra parte obligan a validar a otras organizaciones políticas que ya estaban validadas.

Recordó que siguen presos y perseguidos los principales líderes encabezado por Leopoldo López y continúan apresando a muchos más, porque quieren quedarse solos para no competir con nadie y auto proclamarse como ganadores. “Nosotros les reiteramos que no vamos a permitir sus designios malignos, por eso llamamos a todos los venezolanos y cojedeños a unirnos para sacar a nuestro estado y al país adelante mediante verdaderas elecciones competitivas, justas, libres y transparentes”.

Añadió que esto pasa por liberar a los presos e inhabilitados políticos; que les permitan impulsar el resurgir económico con la consolidación y fortalecimiento de la producción nacional, donde la principal riqueza, el petróleo, sirva de palanca para la diversificación del aparato productivo y el producto de cada barril de petróleo llegue sin distingo a cada venezolano.

“Necesitamos recuperar una Venezuela donde nuestros jóvenes estudien y tengan oportunidades en la patria que los vio nacer, y no mueran por falta de medicinas o a manos del hampa que actúa hoy con patrocinio de la dictadura. Por eso vamos a seguir luchando en todos los espacios. No seguimos en el diálogo y tampoco vamos a ningunas elecciones si no hay garantías de igualdad y seguiremos luchando al lado del pueblo porque VP no se arrodilla ante la dictadura”, afirmó Mireles junto a parte del equipo de VP Cojedes.