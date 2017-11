Alexander Mireles: Inscritos en municipales no cuentan con apoyo de la MUD

Alexander Olvera

San Carlos.- Alexander Mireles, coordinador regional de Voluntad Popular, rechaza contundentemente las acciones de Maduro y su Asamblea Nacional Constituyente de despojar la inmunidad parlamentaria al diputado Freddy Guevara, quien ha denunciado el fraude cometido en las elecciones regionales. También refutó las declaraciones del secretario ejecutivo de la MUD, Eduardo Rojas, quien asegura que los inscritos pertenecen a la coalición opositora lo cual no es cierto.

Dijo que los candidatos inscritos no son de la MUD, porque la mayoría de los partidos de oposición no participará en las municipales del 10 de diciembre. Expresó que el parlamentario llama al pueblo a protestar y no asistir a otras elecciones convocadas de manera fraudulenta sin respetar los lapsos establecidos. Mireles que el Consejo Nacional Electoral aplica fraude antes, durante y después de cada proceso comicial.

Mencionó que para el 10 de diciembre se elimina la posibilidad de elegir concejales, porque quieren amarrar a los alcaldes con los concejales del Psuv y someterlos a una ANC inconstitucional. El coordinador regional de VP, expresó que hubo muchas irregularidades durante todo el proceso electoral, donde militares dejaban centros abiertos sin electores, obligaban a abrir centros cerrados y otras anomalías que fueron denunciadas de manera oportuna. “En los centros donde la oposición tenía más ventajas colocaban máquinas dañadas para retrasar el proceso”.

Mencionó que otras de las condiciones adversas que han tenido que sortear es el uso de los recursos del Estado para promover una campaña política, lo que constituye un delito. “Esta gente que están en el Gobierno usan el poder para humillar al pueblo amenazando que de no votar por ellos les quitan las bolsas de comida y los beneficios recibidos”. Admitió que aunque respeta la decisión de los partidos que se inscribieron, pero con esas condiciones no se puede participar en unas elecciones.

“Con participar en las elecciones municipales se avala el fraude y la dictadura. Una manera de luchar es no votar, para hacer una protesta cívica, pacífica y democrática, dejando las urnas solas para que entiendan que son minoría. Exigimos elecciones libres, democráticas y con garantías.