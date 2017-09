Alexander Mireles: “Recuperaremos al estado de quienes han humillado a los cojedeños”

Alexander Olvera

San Carlos.- Para Alexander Mireles, coordinador regional del partido Voluntad Popular (VP) y jefe del comando de campaña “Cojedes El Cambio es Contigo”, expresó que las elecciones primarias son un ejemplo claro del talante democrático de la oposición en el país. Dijo que Alberto Galíndez, será el próximo gobernador del estado porque los números así lo demuestran.

El jefe de campaña del comando opositor reconoció el trabajo que realiza la diputada Dennis Fernández, primero en la campaña para las primarias y luego en favor del triunfo en el estado. Reconoció que desde Acción Democrática y los partidos que apoyaron esta fórmula trabajan para rescatar al estado de una cúpula que humilla y denigra a los cojedeños.

Mireles afirmó que la gente tiene que estar clara y no dejarse confundir por ciertos personajes que solo buscan dividir y fomentar el enfrentamiento en la población. “Nosotros no somos sectarios, aquí todo el mundo es bienvenido para aportar su granito de arena y sacar a esos seres extraños de Cojedes. No podemos permitir que sigan humillando a nuestra gente por una bolsa de comida, eso no es justo”, afirmó.

Señaló que Galíndez es un hombre de persistencia que los cojedeños lo han visto recorriendo cada calle, cada barrio y cada sector. “La constancia es esencial en la lucha y juntos en unidad vamos a recuperar nuestro estado Cojedes. Alberto, es un cojedeño que conoce y sabe la realidad de cada rincón de nuestra tierra”, afirmó.

Del mismo modo, pidió a los equipos de los diferentes partidos políticos redoblar esfuerzos y sumar voluntades para alcanzar la victoria. Finalmente, invitó a los cojedeños a salir este 15 de octubre a darle el apoyo rotundo a Alberto Galíndez, porque el voto es secreto y solo usted y Dios sabe por quién lo hizo.