Alexander Mireles: VP abre las puertas a quienes deseen luchar por La Mejor Venezuela

Prensa VP Cojedes.-

San Carlos, diciembre 21.- Para el Coordinador Regional de Voluntad Popular en Cojedes “la situación que están viviendo los venezolanos es responsabilidad directa de quienes utilizan el poder para cometer actos vandálicos de locura, corrupción e inmorales con el único objetivo de mantenerse en el poder protegidos por sus socios que la mafia acusada de narcotráfico colocó allí para que violando la Constitución y las leyes los protegieran de no pagar ante la justicia el desastre que están haciendo con nuestro país”. Así mismo destacó que la responsabilidad de resolver esto no es sólo de quienes como luchadores sociales y políticos han puesto en riesgo nuestras vidas y la de sus familiares sino de todos los venezolanos incluyendo a los que votaron por Maduro creyendo en su buena fe.

Mireles hizo un llamado a los que creen en un cambio a organizarse. “En Voluntad Popular están abiertas las puertas y nuestros corazones para quienes con honestidad, seriedad y valentía quieran ayudarnos a sacar del poder a estos satánicos que nos han quitado todo hasta nuestro propio dinero. No hay excusas para nadie en decir que no se lucha por estar de acuerdo o no con un partido o con la mesa de la unidad hay muchos espacios de lucha lo importante es que entre todos logremos sacar del poder a estos sátrapas con los mecanismos democráticos y constitucionales.

Finalmente Mireles dijo que “aun cuando estamos en crisis, celebremos la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador y pidámosle que nos ayude a espantar a los diablos de Miraflores y sobre todo a los que nos dejó la diabla mayor aquí en la gobernación de Cojedes.