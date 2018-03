Alto costo de la bolsa de comida es una burla más para el pueblo

Iris Marcelli García

Tinaquillo.- Domingo Díaz, dirigente social del municipio Tinaquillo, expresó sentir preocupación por el alto costo de la bolsa de comida CLAP, ya que en muchos sectores llegó con un costo de 350 mil bolívares.

Expresó lo lamentable de observar a las personas desesperadas en busca de efectivo para poder adquirir los alimentos, pero lo que más le sorprende es que la bolsa contiene sólo cinco productos, “hoy todos vivimos momentos difíciles por eso llamo a la reflexión al Estado para que tome cartas en el asunto”.

El entrevistado, destacó que muchas familias hoy en día en vista de la desesperación por no tener dinero han tenido que vender sus prendas de valor y utensilios de la casa, todo con el propósito de reunir la plata para satisfacer sus necesidades”.

Indignado por todo lo que ocurre en el país, pidió a las autoridades que ya no se burlen más del pueblo: “el Gobierno sabe que no hay efectivo y no entiende por qué ahora llega una bolsa tan cara y con tan pocos artículos, la caja mexicana cuesta 30 mil bolívares y trae hasta mayonesa y salsa de tomate”.

Finalmente, pidió a los mandatarios que tengan compasión por la ciudadanía que hoy en día pasa mucho trabajo: “observen como ha desmejorado la calidad de vida de los tinaquilleros, la gente está delgada, muchos no tienen ni para comprar desodorante, señores pasan los días y cada vez estamos peor, reaccionen, recapaciten”, exclamó.