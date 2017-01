Ambulatorio de La Aguadita permanece completamente olvidado por el Gobierno

Luis Eduardo Casadiego.-

San Carlos.- Completamente olvidado por el Gobierno, permanece el ambulatorio rural de la parroquia La Aguadita en el municipio Lima Blanco, en el cual el personal debe “trabajar con las uñas” para ofrecer sus servicios, pues en el recinto reina el abandono, la falta de insumos y de ambulancias.

En las instalaciones pasan varios días sin agua, los partos son atendidos en la misma sala donde son recibidas las emergencias, las camillas se encuentran en estado deplorable. Contaban con un sólo tensiómetro que trataban de cuidar al máximo, pero éste se dañó, por lo que ya no pueden ni medir la tensión a las personas que lo soliciten.

Dejaron de recibir bombonas de oxígeno, la iluminación cada día es más lúgubre ante la falta de dotación de bombillos, los aires acondicionados están dañados y no hay ambulancia. La falta de vehículo en el recinto ha costado la vida de más de un ciudadano, que no fue trasladado y atendido a tiempo.

Las sábanas utilizadas en las camillas nunca más pudieron ser lavadas, ni los pisos desinfectados con detergente, debido a que las autoridades no volvieron a enviar materiales de limpieza. En un momento determinado, todo el personal hacía un aporte económico de su sueldo para tal fin, pero ante la crisis económica, no siguieron contribuyendo, pues los salarios “ya no alcanza”. Los vecinos exhortaron al alcalde Juan Morales a que deje la apatía y se preocupe por este centro asistencial.