Ana Hernández se desmarca de Dennis Fernández y asegura que ya no es secretaria general de AD

BRIGITTE GERDEL

Las Vegas.- La dirigente de Acción Democrática de Rómulo Gallegos, Ana Hernández, indicó que dejó de ser la responsable del partido blanco en dicha localidad; aseguró que ha sido una decisión tomada desde antes de realizar el proceso de validación de la tolda, aunque esperó hasta después de realizarse para hacer el anuncio.

Indicó que no había hecho esta información pública con el objetivo de no confundir a la militancia o darle armas al enemigo. “Sigo siendo adeca, como las que formó Rómulo Betancourt, pero me deslindo de la responsabilidad municipal”.

Aseguró que no está en rebeldía con nadie, pero tiene una visión distinta de lo que es el liderazgo y el compromiso con la gente. “Creo que hay jefes y hay líderes; los líderes se distinguen por crear equipos y fomentar la armonía entre los militantes. Los jefes, que no son líderes, tienen que apelar al autoritarismo para poder ser seguidos. El mejor ejemplo de esto lo vemos en el chavismo, Maduro no es líder, pero es el jefe”, explicó.

Señaló que la secretaria general de AD en Cojedes, Dennis Fernández, es la jefa del partido y tiene una visión distinta. Por ello, ha tomado la decisión de ceder su responsabilidad en Rómulo Gallegos a alguien que responsa a los ideales, principios y manera de actuar de la diputada.

“Yo nací adeca y he servido a este partido desde todos los frentes. Tengo una labor como docente y una formación cristiana que no negocio con nadie, pues para mí, primero está Dios, luego mi conciencia, después mi familia y de cuarto mis compromisos partidistas. Respeto a quien tenga una escala de valores distinta a la mía, pero en esto no dudo”, enfatizó.

Respecto a la posibilidad de ser candidata a la alcaldía de la localidad, Hernández expuso que las aspiraciones son propias del ser humano y quien no aspire es de naturaleza distinta. Indicó que como ciudadana y también como militante tiene derecho a aspirar a cualquier cargo en donde la ciudadanía tenga votos.

“En su debido momento anunciaré mis aspiraciones, recordemos una verdad de los tiempos que dice: No por mucho madrugar amanece más temprano. Recordemos que el mejor líder que ha tenido Venezuela, Carlos Andrés Pérez, fue candidato presidencial estando en contra de las autoridades del partido; por eso les digo que llueve y escampa”, apuntó Hernández.