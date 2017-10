Andrés Eloy Blanco se reportó a Magallanes

A mediados de septiembre la gerencia de los Navegantes del Magallanes ya tenía un panorama claro sobre la fecha en la que algunos peloteros de renombre se incorporarían al equipo, y uno de ellos era el grandeliga Andrés Eloy Blanco.

El carabobeño se sumó a las filas de la tripulación turca el sábado previo al primer encuentro de la nave en el José Bernardo Pérez de Valencia, y de esa manera inició su puesta a tono para jugar una nueva temporada en la LVBP, la del centenario del conjunto eléctrico.

Tras su primera práctica, en la que trabajó fuertemente en el aspecto físico, Blanco se mostró contento de estar ya incorporado al equipo y sentir el buen ambiente que hay dentro del club house naviero. “Es agradable volver y compartir con los muchachos. Cuando llegas al estadio la fiebre aumenta, uno se siente ansioso y aumentan las ganas de jugar”, expresó el pelotero con una sonrisa en el rostro.

El infielder, que no juega en Venezuela desde la zafra 2014-15, hizo énfasis en que viene con la disponibilidad total para ayudar al equipo hasta donde sea necesario. De igual manera, detalló que no le tomará mucho estar listo para jugar. “Mentalmente me siento bien. Tengo que afinar algunos detallitos físicos, tal vez jugar un juego o dos en la paralela para luego estrenarme con el equipo la semana que viene”.

Con 10 años de experiencia en la liga, dejó saber que para él es un placer poder cumplir el rol de aconsejar a los jóvenes, tal cual como lo ha hecho en las últimas temporadas en las mayores con los Filis de Filadelfia. “He podido hablar con algunos de ellos y les dije que no soy un obstáculo, al contrario, estoy dispuesto a ayudarlos”.

José Peraza debuta el martes

El ligamayorista José Peraza, quien vio acción en la liga paralela el pasado viernes, debutará el próximo martes en Caracas contra los Tiburones de La Guaira, según declaró el propio manager Omar Malavé, mientras que Mario Lisson y Eloy Blanco también estarán ingresando a la nómina semanal.