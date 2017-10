Andrés Velásquez: El CNE embosca y atropella

Andrés Velásquez, ex candidato a la Gobernación del estado Bolívar, expresó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “embosca y atropella”, a propósito de sus actuaciones para realizar los comicios municipales.

“CNE embosca y atropella arrollando de un día para otro en municipales. La misma receta aplicada en elecciones regionales”, expresó Velásquez en Twitter.

El líder opositor denunció que hubo fraude en los comicios regionales, realizados el 15 de octubre. Tras las elecciones, apoyó su denuncia con las actas de escrutinio de los votos de diversos centros de votación: argumentó que en ciertos puntos le restaron votos y se le agregaron fraudulentamente al candidato oficialista.

Causa R: La unidad debe exigir al CNE garantías de cara a municipales

Por su parte, el dirigente de la Causa R en Lara, Humberto Agudo, lamentó que el alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, este cumpliendo 3 meses de detenido. “Nuestro alcalde está cumpliendo 90 días de haber sido detenido arbitrariamente y continúan violentándole su más sagrado derecho a su atención medica”.

“Hoy se reivindica cada vez más la unidad con este gran voluntariado por la libertad de Alfredo Ramos. El miércoles visitaremos todos los medios de Lara para difundir la situación de nuestro alcalde y la agenda de lucha”, detalló.

Invitó para el próximo jueves se rendirá homenaje a los caídos durante las manifestaciones opositoras a principios de año. “Él quiere transferir el Premio Sájarov (para la Libertad de Conciencia, otorgado a la oposición venezolana por el Parlamento Europeo) a la memoria de los caídos”.

Considera que la oposición no puede ir a las municipales con las mismas condiciones de las regionales. “El CNE no ha determinado el cronograma, esa es la primera etapa del fraude (…) La unidad en su refundación tiene que plantear esta nueva tarea, una agenda clara en relación al cronograma electoral, no podemos volver a un proceso electoral con un Plan Republica parcializado con el régimen”, finalizó.