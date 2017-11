Andrés Velásquez: “La MUD no existe”

Pidió a la dirigencia opositora “terminar con el juego presidencial, candidatural que tienen varios (…)”.

Reconoce que la Unidad está “obligada a reconstruirse, no les queda de otra, y no es que aquí va a venir esa unidad agotada, que si el G2 , G3, G4”, dijo en entrevista al diario Panorama.

—¿En qué estatus está su solicitud de impugnación a los resultados en Bolívar?

Introdujimos un recurso jerárquico de impugnación a la totalización de las elecciones del 15 de octubre en Bolívar y solicitamos la nulidad del acto de proclamación del otro candidato, Justo Noguera Pietri, lo presentamos el martes (27 de octubre) y ya fue admitido. Soy optimista porque me asiste la razón y tengo las pruebas irrefutables del fraude. Estamos preparados para cualquier tipo de decisión, si hay justicia y voluntad del CNE para lavar su cara, el delito cometido por la junta electoral de la región puede subsanarse (…).

—¿Ha conversado con la dirigencia del Psuv?

No, con ninguno. Y ese candidato Noguera Pietri, un mayor general de la Guardia Nacional, está usurpando un cargo, es vergonzoso. Yo me pregunto, ¿si su alma está tranquila, si puede dormir sabiendo que perdió?. Este caso de Bolívar deja lecciones duras, una que el sistema es vulnerable y que hay que exigir condiciones justas, transparentes para participar en elecciones.

—¿Tenía disposición de juramentarse en la ANC?

No hubiera ido, para mí no existe. Tenemos que ser coherentes en política. En la Asamblea Nacional con mayoría de diputados de la Unidad votamos contra esa inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. A mí me hubiese gustado ver a los cincos gobernadores de la oposición diciendo que no iban a la ANC y no a uno solo que fue Juan Pablo Guanipa, del Zulia, la ANC no está por encima del voto(…) si los cinco se hubieran negado el caso tendría más repercusión en la comunidad internacional (…).

—¿Henry Ramos Allup, jefe de AD, tiene responsabilidad?

Yo creo que tenía que plantárseles a esos gobernadores, no tenían que ir a juramentarse, pero si se adoptó otra posición; por ejemplo, cómo decirles que decidieran ellos, fue un error, creo que la gente votó por una clara y abierta carta antiMaduro (…).

—¿Cuán golpeada quedó la MUD tras las regionales?

No existe, creo que la Unidad está demasiada maltrecha, esa Unidad bajo el modelo de la MUD está agotada y hay que reconstruirla, es un compromiso que debemos asumir toda la dirigencia del país, si es verdad que queremos conquistar al pueblo, presentar un camino, propuestas, alternativas, porque hay que entusiasmar al pueblo para que de nuevo participe y nos acompañe en elecciones, particularmente el proceso presidencial que está a la vuelta de la esquina (…).

—¿El elector perdió confianza en la MUD?

Creo que sí y hay que ganarla de nuevo, con coherencia, incluso con confianza entre la propia oposición, tener estrategias claras, que el pueblo entienda, comprenda y pueda acompañar con facilidad (…).

—¿Estaría dispuesto a medirse en primarias por la candidatura presidencial?

Prefiero no hablar de eso ahorita, me quedo con recuperar el tema unitario y comenzar a ganar la confianza de la gente (…).

—¿Tiene oportunidad la oposición?

Están obligados a reconstruirse, no les queda de otra, y no es que aquí va a venir esa unidad agotada, que si el G2 , G3, G4. Tiene que ser otra visión. Ya nosotros, en Causa R, estamos haciendo unas propuestas, lo que si insisto es que ya tenemos que escoger una vocería única, un candidato para las elecciones presidenciales, pueden anotar que el chavismo va a adelantar las elecciones presidenciales para agarrarnos de sorpresa, por qué esperar que el Gobierno se ponga un paso adelante, por qué no darlo nosotros y resolver por la vía de una primaria, no solamente una candidatura presidencial sino una vocería única (…).