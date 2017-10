Andrés Velásquez no aceptará repetición de las elecciones

El candidato a la Gobernación del estado Bolívar Andrés Velásquez exigió al Consejo Nacional Electoral que termine de proclamarlo para poder juramentarse y asumir sus funciones. Aseguró que defenderá el triunfo que le dieron sus electores en las elecciones regionales. “Yo voy a pelear esa gobernación porque es del pueblo”, afirmó.

Anunció que introducirá un recurso de jerarquía ante el Poder Electoral para que se terminen de sumar las actas que le dan la victoria, y que simultáneamente impugnará los resultados. También llevará su caso ante la comunidad internacional.

Sostuvo que el gobierno decidió no darle el triunfo por lo poco beneficioso que le resultaría tener un gobernante como él: “El móvil del crimen es que un tipo como yo es incómodo para los grandes negocios que hay en el estado Bolívar, como ocurre con el Arco Minero, el contrabando de oro y minerales preciosos, las mafias de la cabilla, del aluminio y el tráfico de gasolina”.

Insistió en que los resultados fueron alterados para restarle votos y aumentar los del candidato madurista, el general Justo Noguera, en complicidad, dijo, con algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“Bolívar arroja un elemento adicional: la manipulación de resultados en el acto de votación, pero nunca habíamos tenido las pruebas completas en las mano como sucede hoy. Hay que recordar que el lunes a las 5:12 pm la web del CNE mostraba 272.960 votos a mi favor, lo que se traduce en 49,37%; y 268.361 votos, que representan 48,54%, para Noguera. Sin embargo, luego lo quitaron”.

Y añadió: “Puedo afirmar con precisión y con pruebas en las manos que en Venezuela no hay elecciones libres y no nos enfrentamos a candidatos, sino el poder económico de todo el Estado y sus instituciones”.

Advirtió que no aceptará que el Poder Electoral repita los comicios, pues teme que aprovecharía sus estrategias para validar lo que llamó el fraude en Bolívar. “A mí no me va a venir el CNE con el cuento de que repetiremos las elecciones en esas zonas intrincadas de Bolívar”.

Reconstruir la Unidad

Rechazó que se culpe a los que no votaron del revés electoral de la oposición. Llamó a la alianza a revisar su actuación para futuros eventos comiciales.

“No hay una verdadera unidad y tenemos que construirla. Tenemos que hacer una refundación de la Unidad que le dé certeza al abstencionista, para que cuando los convoquemos a votar no tenga dudas de que vamos a pelear por los resultados electorales”, manifestó.

Como acto de respeto a las personas que participaron en las elecciones, Velásquez las exhortó no subordinarse ante la ANC: “El pueblo la desconoció; y si el gobierno no quiere dejarlos asumir, eso lo deslegitima mucho más”.

Afirmó que sigue confiando en el voto como instrumento para el cambio de gobierno, pero considera que debe blindarse para que se respete la voluntad popular.