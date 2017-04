Andy Salazar: Sufrí retaliaciones por funcionarios de la Alcaldía de Tinaquillo

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- A la sala de redacción de este medio impreso se presentó Andy Salazar, quien es licenciado en Física pura de la Universidad de Carabobo, explicó que fue objeto de retaliaciones por parte de funcionarios de la Alcaldía de Tinaquillo, cuando se dirigía a la ciudad de Caracas, en uno de los autobuses que participarían en la marcha oficialista, pues lo identificaron como militante de Primero Justicia.

Salazar, indicó que María Rosales, quien es jefa del Psuv en Tinaquillo, lo señaló como militante de la oposición. Expresó que solo pidió la colaboración para trasladase hacia Caracas, porque Marcos Rodríguez del PCV le ofreció llevarlo. Afirmó que en múltiples ocasiones ha solicitado empleo y no ha sido atendido.

El joven indicó que ciertamente participó en una marcha de la oposición, pero no es militante de organización alguna, “atendí una invitación de Arístides Valdés, quien se está lanzando a la alcaldía, porque me ofrecieron ayuda, “yo voy donde me ayuden y ando en busca de empleos”. “Todo el que me conoce sabe de la calidad de persona que soy, pues tengo la honestidad como norma, soy humilde y dispuesto a trabajar”.

Agregó que en esa marcha los periodistas de la alcaldía le tomaron fotos y cuando intentó abordar el autobús para Caracas, fue bajado y requisado porque iba a ser actos terroristas. “Me quitaron la cédula, revisaron mis redes sociales y violentaron mis derechos como ciudadano. Nosotros lo que queremos es presentar nuestra investigación y que sea de provecho de la humanidad”, concluyó.