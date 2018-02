Antibióticos aparecieron en Cojedes a precios inaccesibles

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Luego de permanecer desaparecidos de las farmacias de la ciudad de San Carlos los antibióticos para los diferentes tratamientos, reaparecieron, pero a precios inaccesibles para el bolsillo de los ciudadanos; los precios oscilan entre los Bs. 400 mil y más del millón de bolívares, así como algunos fármacos para la hipertensión.

El equipo reporteril de Las Noticias de Cojedes, realizó un recorrido por diferentes farmacias de la entidad, donde se pudo corroborar la llegada de diversos medicamentos para tratar infecciones, sin embargo, los precios hacen cuesta arriba que los pacientes puedan adquirirlos para cumplir sus tratamientos.

Como se sabe en Cojedes, como en todo el país, el salario se lo tragó la inflación y el pueblo se ha empobrecido mucho más por esta crisis, de manera que el poder adquisitivo al desvanecerse hace cuesta arriba que la gente pueda comprar las medicinas para su salud lo cual pone en riesgo la vida de gran parte de la población que es cada día más pobre.

Antibióticos encontrados

Antibióticos como la Ampicilina tienen un costo de 520 mil bolívares y la Amoxicilina en 624 mil de 500 mg que contiene 10 pastillas, así como la Ampicilina Sulbactam en Bs. 428. 571,43, además de la Azitromicina necesaria para tratar ciertas infecciones bacterianas, como bronquitis; neumonía; enfermedades de transmisión sexual (ETS) e infecciones de los oídos, pulmones, senos nasales, piel, garganta y órganos reproductivos, tiene un costo de Bs. 936 mil y solo contiene tres (03) capsulas. Asimismo, la ampolla de este mismo fármaco puede llegar al valor de 1 millón 600 mil.

Conseguimos la Ciprofloxacina en Bs. 702 mil de 500 mg y contiene 10 pastillas; además de ello la Ceftriaxona en ampolla (01) en Bs. 573.795 mil. Añadimos a esta lista la Cefalotina en ampolla útil en infecciones serias causadas por microorganismos susceptibles, en especial las producidas por bacterias grampositivas, y ha demostrado ser efectiva en tratamientos contra infecciones de vías urinarias, ginecológicas, cardiacas, gastrointestinales y otras, por un total de Bs. 357.227,14.

Todo esto fue corroborado, sin embargo, durante el recorrido, no se pudo conseguir antibióticos pediátricos.

Para la tensión

Por otra parte, se consultó acerca de medicamentos para la tensión y se constató la presencia de Enalapril de treinta (30) capsulas en Bs. 184 mil; Candesartán de diez (10) capsulas por Bs. 159.200. Losartán de quince capsulas en Bs. 390 mil; Cander de 8/12,5 de treinta (30) capsulas Bs. 478.400. Así como la Cander simple en Bs. 416 mil.

Vale mencionar que durante este recorrido también se buscó medicamentos para la diabetes, los cuales aún no se consiguen, así como analgésicos, sino los básicos como Atamel, y Dol Plus, que tienen un costo de 75 mil y el otro en 168 mil bolívares.

Los ciudadanos cojedeños se encuentran angustiados porque la crisis económica por la que se atraviesa en el país, no permite que el pueblo tenga el poder adquisitivo para poder cargar con el costo actual de los fármacos, que aunque son de producción nacional, los laboratorios que los fabrican deben traer insumos a precios de dólar el cual se desconoce si es a través de las tazas de control de cambio oficial o de dólar paralelo.

Sin duda que la hiperinflación se comió el salario de los cojedeños y venezolanos en general. Por ello es imposible adquirir todos los medicamentos a la hora de cumplir un tratamiento eventual y si es para una enfermedad crónica el esfuerzo es terrible para poder costear el medicamento mensualmente.

Los habitantes de Cojedes, consultados en las visitas hechas a las farmacias, claman y exigen a las autoridades que recapaciten y tengan a la salud como una prioridad de hecho y no sólo en el discurso, porque más de uno se ha muerto ante la imposibilidad de comprar las medicinas y ese cuento del 0800SaludYa, es más política que realidad, puesto que los pacientes que no tengan el fulano carnet de la patria no son atendidos, lo cual es inconstitucional, ya que la salud es un derecho de todos los venezolanos sin exclusión.

El otro problema es que en los hospitales, centros de salud, módulos, Centros de Diagnóstico Integral (CDI), ambulatorios, no hay dotación suficiente ni de medicamentos ni de equipos para que los médicos y enfermeras trabajen a fin de darle una buena atención a los usuarios. Esa debe ser la prioridad del gobierno y no seguir gastando recursos en tarimas y fiestas de calle que nada dejan al pueblo.