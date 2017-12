Armando Camejo: El país está quebrado porque el gobierno acabó con el aparato productivo

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Armando Camejo, experto en economía, expresó que el país está quebrado porque el gobierno acabó con el aparato productivo, por eso no puede detener la estruendosa hiperinflación y han implementado la economía socialista que mantiene vacías las neveras de los venezolanos.

Ante esto, expuso que el pueblo venezolano debe asumir conciencia política, porque las cosas si pueden empeorar. Señaló que el bolívar esta sumamente devaluado y no tiene respaldo, es un papel moneda que no vale nada. Por esto, a la gente no le alcanza para obtener los bienes y servicios.

Por otra parte, dijo que la criptomoneda, “El Petro”, no amerita respaldo del petróleo, oro y diamante, sino que necesita confianza y en Venezuela la gente ya no confía ni en el bolívar, además, esta pudiera ser una vía muy usada para cometer hechos ilícitos.

El también dirigente de Voluntad Popular (VP), ante esta situación, criticó a algunos partidos de oposición que se prestaron como colaboradores del gobierno, al participar en un proceso electoral sin condiciones justas. Aseguró que no están en contra del voto, pero sí en contra de estos malos procesos electorales fraudulentos.

Finalmente, señaló que mientras no haya cambio de modelo económico y político en el país, la inflación se seguirá saliendo de control, esto, hará de Venezuela, un país más pobre, con más hambre y más caos.