Armando Camejo: En Venezuela han implementado la economía socialista que mantiene a las neveras vacías

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- El experto en economía, Armando Camejo, señaló que en Venezuela han implementado la economía socialista que mantiene vacías las neveras de los venezolanos, debido a que el gobierno acabó con el aparato productivo, por eso no puede detener la estruendosa hiperinflación.

Ante esto, expuso que el pueblo venezolano debe asumir conciencia política, porque las cosas sí pueden empeorar. Señaló que el bolívar está sumamente devaluado y no tiene respaldo, es un papel moneda que no vale nada. Por esto, a la gente no le alcanza para obtener los bienes y servicios.

Señaló que esta es la fuente del hambre, la desnutrición y las enfermedades que muchos padecen en este momento crítico del país; en el que los padres de familia se esfuerzan por rendir una moneda que no tiene respaldo.

Finalmente, señaló que mientras no haya cambio de modelo económico y político en el país, la inflación se seguirá saliendo de control, esto, hará de Venezuela, un país más pobre, con más hambre y más caos.