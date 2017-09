Armando Camejo: Medidas económicas de Maduro no van a sacar al país adelante

Alexander Olvera

San Carlos.- Para el economista Armando Camejo, las medidas económicas tomadas por Nicolás Maduro, constituyen una visión utópica que no van a conseguir sacar el país adelante. Dijo que el Presidente no genera confianza en los inversionistas y por eso no hay generación de nuevos empleos lo que se traduce en un estancamiento de la economía del país, que repercute de manera negativa en la calidad de vida del venezolano.

Camejo dijo que mientras se mantenga el control de precios y de cambios seguirá la destrucción del ya menguado aparato productivo del país. “Aquí hubo planteamientos de gallineros verticales y ahora es el conejo. Estas medidas no resolverán los problemas económico de Venezuela”. Agregó que se debe desmontar de manera gradual el control de cambio que ha generado el quiebre del sector productivo.

El también profesor universitario indicó que el bolívar está depreciado, convertido en sal y agua, con poco poder adquisitivo. Aseguró que se está frente a una visión económica muy desfasada, prehistórica y si Maduro no cambia los asesores económicos y sus planteamientos leninistas donde el Estado debe ser dueño de los medios de producción la economía venezolana no cambiarán.

Indicó que mientras que las personas sigan creyendo que Maduro resolverá los problemas económicos la gente creerá que su voto vale para cambiar. Expresó que la escasez de efectivo está dada por el cono monetario que está totalmente devaluado, “nos han creado un nuevo corralito financiero en el país, donde las personas no tienen cómo acceder a su dinero”.

Mencionó que mientras los empresarios produzcan, para que se aumente la producción y aumente el valor de la moneda y su poder adquisitivo. Del mismo modo, reiteró que si no hay confianza, ni seguridad personal y jurídica no habrá atractivos para generar inversión en el país.