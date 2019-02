Asamblea Nacional designó directiva y junta administradora ad hoc de Pdvsa

Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) modificó la orden del día para incluir, discutir y aprobar en sesión ordinaria la designación de una nueva Junta de Administración ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de Citgo, Pdvsa Holding Inc, Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corporation.

Los miembros designados para la junta Administradora ad hoc de Pdvsa son Simón Antúnez, Gustavo J. Velasquez, Carlos José Balza, Ricardo Prada y David Smolansky.



Asimismo, se designó a los nuevos directivos de Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation: Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmeta, Andrés Padilla y Rick Esser.



El juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, propuso ante la Comisión Permanente de Energía y Petróleo del Parlamento a los miembros de la directiva.

Asimismo, señaló sobre esta decisión que es un acuerdo histórico. “Este es un histórico acuerdo. Una mujer estará al frente de este proceso para proteger y rescatar los activos de nuestro país”, dijo.

La decisión del Legislativo fue aprobada por la mayoría parlamentaria, tras ser presentado un informe de la Comisión de Energía y Petróleo, a cargo del diputado Elías Matta.

“Votemos la designación de las cuatro juntas directivas para proteger los bienes de la República, para eso presentamos un acuerdo que autoriza tales nombramientos en Pdvsa y Citgo” dijo el diputado Matta.