Aseguran que hay responsabilidad del Estado en violaciones a DD HH

Santiago Cantón, jurista argentino y miembro del panel en la Organización de Estados Americanos (OEA) que evalúa llevar este caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad aseguró que está comprobado que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que hay una responsabilidad del Estado.

“Hay que ver si forman parte de un ataque generalizado, sistemático, a la población civil, o sea, si hay delitos de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma, y si hay responsabilidad individual”, destacó.

Cantón afirmó que el presidente Nicolás Maduro u otro dirigente pueden terminar detenidos y eventualmente presos. “La Fiscalía de la CPI decidirá en función del eventual caso que le presentemos si abre una investigación por delitos de lesa humanidad y contra qué personas”, aseguró.

Informó que los miembros del panel pidieron a la Corte Interamericna de Derechos Humanos que le dé seguimiento a las personas que se presentaron en las audiencias del organismo. “El reglamento de la CIDH obliga a los Estados a no ejercer represalias contra quienes declaren en materia de derechos humanos. Esperemos que no ocurra nada. Pero por eso he insistido en las audiencias en la valentía de estas personas”, aseveró.

El abogado es integrante de la comisión nombrada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para analizar si en Venezuela hubo responsabilidad individual por un ataque generalizado, sistemático, a la población civil.