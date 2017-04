Asentamiento campesino “Pedro Camejo” denunció venta irregular de maquinaria

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- El Comité de Mecanización del consejo comunal Asentamiento Campesino “Pedro Camejo”, denunció la venta de un tractor y una rastra que no fue consultada al Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), debido a que manifiestan los voceros que esta maquinaria fue otorgada por el Gobierno Nacional y le pertenece al Estado.

Comentaron que por este hecho sostuvieron una reunión con la comunidad y voceros del consejo comunal, a la cual no dieron la cara cuatro miembros de la directiva. Sin embargo, en la asamblea uno de los presentes informó que la maquinaria no había sido vendida y que se estaba reparando, pero desde el mes de febrero del 2016 no aparecen las herramientas de trabajo que al parecer fueron expendidas por un monto de 600 mil Bs.

De este modo, el vocero que no se identificó aseguró que la directora del Fondas tiene conocimiento del caso, por lo tanto, la responsabilizan ante cualquier hecho de corrupción, debido a que formularán la denuncia ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Ministerio Público.