Aumento salarial decretado por Maduro no cubre expectativas de los cojedeños

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado domingo en su programa “Contacto con Maduro” el aumento del salario mínimo y pensiones a 50 por ciento, el cual pasa de 27.092,10 Bs. a 40.638Bs. La medida que será aplicada a partir del 15 de este mes. Mientras que el aumento de bono de alimentación, será anunciado en los próximos días a espera de la nueva cotización de la Unidad Tributaria, es decir que se mantendrá a 63. 720 Bs.

Al conocer la información el equipo reporteril de este medio de comunicación recorrió las calles de San Carlos, para conocer la opinión de la gente. En las conversaciones se constató que el referido aumento no genera buenas expectativas entre la población, pues manifiestan que los índices inflacionarios del país cada día se elevan y mientras no hayan controles de precios, la situación que trae como consecuencia más pobreza.

Pidieron al gobierno nacional que evalué las decisiones que toma y busque medidas concretas para mejorar la situación económica que tanto los afecta.

Pedro Mireles, comentó que para el que tiene trabajo lo favorece un poco porque puede cubrir algunas necesidades, pero lo preocupante es que cuando decretan aumentos los artículos suben. Indicó que si hubiera control de precios sería bueno, pero los bachaqueros se aprovechan.

Por su parte, Gregorio Acevedo, dijo que es una vergüenza el aumento salarial, porque no se ajusta a la realidad del país. Expresó que esta situación los pondrá al límite y sencillamente no está de acuerdo con aumentos sin prever que la economía esté estable. “Parece que el gobierno no vive la realidad. Le pedimos que reflexionen y se anoten en una forma positiva para mejorar la situación del país, porque si hay oportunidades”, apuntó.

La señora Lucia Montilla, aseguró que el aumento salarial y de pensiones es muy malo, porque no alcanza para nada y todo está por las nubes. Mercedes León, acotó que este aumento sería buenísimo si los artículos y la comida no subieran de precio. Sin embargo dice que sirve para cubrir algunas cosas.

Otras personas que no tienen trabajo estable consideran que estos aumentos generan más hambre y pobreza, pues comentan que ya se hace imposible adquirir los productos de la cesta básica y otros servicios del hogar.